CTL presenta en España el primer sistema no contaminante contra roedores del alcantarillado público

jueves, 17 de marzo de 2022, 15:37 h (CET)

CTL ha llevado a la Comunidad Valenciana un sistema pionero de captura y eliminación de roedores. Este evita el uso de productos tóxicos, reduce el sufrimiento del animal y monitoriza el nivel de plaga.

CTL Sanidad Ambiental está a la cabeza de las empresas del sector de control de plagas. Ya fue conocida por elaborar un programa integral de gestión contra el Mosquito Tigre (Aedes Albopyctus) que involucra a ciudadanos, administraciones públicas y empresas del sector.

En esta ocasión, la compañía ha presentado en el municipio valenciano de Oliva un nuevo sistema autónomo para ser usado en el alcantarillado público que además de eliminar roedores, se caracteriza por no utilizar productos tóxicos. Por esta razón, es un sistema “no contaminante”. El sistema que ya se ha probado con éxito en los países nórdicos compite con los sistemas análogos de otros competidores internacionales y la empresa asegura que las administraciones públicas lo valorarán como “una importante mejora que contribuirá a la monitorización del nivel de infestación de roedores en el alcantarillado público y, sobre todo, a reducir la contaminación al reducir los productos químicos empleados”.

En la presentación se llevó a cabo una demostración “in situ” en una de las alcantarillas del municipio de Oliva. Allí se introdujo el sistema, una especie de pequeña jaula que se introdujo en un punto de paso de roedores, dentro de la red de alcantarillado y se conectó a través de smartphones o tablets que utilizan los aplicadores con la plataforma web de CTL Sanidad Ambiental. Desde ese instante, se puede contabilizar el número de roedores eliminados, proporcionando una información muy valiosa a tiempo real, para conocer los focos más poblados.

Otra de las características de este sistema es que evita el sufrimiento del animal. “Aunque casi nadie se compadece por el sufrimiento del animal cuando ingiere el veneno, este sistema elimina los roedores a través de un golpe de aire, lo cual evita la agonía del animal que cae a la tubería que canaliza las aguas residuales, donde se degrada como un elemento biológico más y es arrastrado a la depuradora con el resto del caudal”.

En líneas generales, así funciona la “rat trap”, literalmente trampa para ratas, diseñada por una firma danesa y distribuida en exclusiva por la empresa gandiense CTL. Esta ha elegido la ciudad de Oliva, uno de los municipios donde tiene la concesión para la lucha contra plagas urbanas, para poner a prueba el sistema. Durante la presentación del sistema en la localidad valenciana de Oliva, se informó a las autoridades locales responsables del Departamento de Sanidad de las evidentes ventajas que aporta este sistema, destacando la eliminación de productos tóxicos o contaminantes y la monitorización a tiempo real del nivel de plaga.

Existen muchos factores externos que inciden en la aparición de nuevas plagas y, por ende, pone en riesgo la salubridad y la calidad de vida de los ciudadanos. Estos factores no pueden controlarse, pero la innovación y la apuesta por las nuevas tecnologías aportan soluciones cada día más eficientes a los problemas causados por las plagas y algunos animales silvestres. CTL Sanidad Ambiental es una empresa que cuenta con más de 30 años de experiencia en el control de plagas y destaca por su apuesta por la innovación. Asimismo, sus profesionales ofrecen servicios en todo el territorio nacional tanto para la administración pública como para la industria. Además, están acreditados con las certificaciones europeas más exigentes relacionadas con este ámbito.

Soluciones para nuevas plagas El surgimiento de nuevas plagas en los últimos años debido al cambio climático, y cambio de costumbres durante el confinamiento, han sido elementos que favorecen la proliferación de nuevas especies: como la fauna silvestre (jabalís, cotorra argentina, entre otras que pueden producir graves daños a las personas). Por esta razón, los ayuntamientos gestionan la contratación de entidades que se encargan de erradicar esta problemática desde el conocimiento, la innovación y utilizando las prácticas más adecuadas.

Para tratar este tipo de situaciones es conveniente seguir las normas y principios que difunden las administraciones públicas, por eso CTL Sanidad Ambiental se ha convertido en un referente importante, ya que la gestión de estos animales se realiza de un modo ético y responsable con la sociedad y el entorno.

Accidentes debidos a la proliferación de Jabalís Según la DGT, Dirección General de Tráfico, los accidentes de tráfico provocados por jabalíes se ha incrementado un 47 % en los últimos 2 años, siendo este animal el causante de un 43 % de los accidentes de este tipo. Esta es la principal conclusión del IV Informe del Centro de Estudios Ponle Freno-AXA de Seguridad Vial sobre colisiones de vehículos contra animales.

Para Josep Alfonso, director general del Centro de Estudios Ponle Freno-AXA, “el fuerte aumento de las colisiones contra jabalíes se debe seguramente al incremento de la población de este tipo de animales y, posiblemente también, a la salida de estos a zonas urbanizadas en busca de comida”.

La participación en EXPOCIDA IBERIA 2022 Para los días 7 y 8 de abril del 2022 se celebrará en la capital del país el evento más importante del sector del Control de las Plagas y la Sanidad Ambiental. Este está dirigido a todas las empresas, organizaciones y administraciones que estén vinculadas con este sector.

EXPOCIDA IBERIA 2022 ha logrado posicionarse como una cita referente en España donde se generan conocimientos de primer nivel sobre las temáticas más actuales relacionadas con el saneamiento ambiental. Por eso, acuden profesionales y expertos nacionales e internacionales que están interesados en la innovación y en el conocimiento de las últimas tendencias y las mejores prácticas.

Por ser una empresa con una amplia experiencia en el país, CTL Sanidad Ambiental tendrá una participación y, en conjunto con un panel de expertos, formará parte de un programa de conferencias de alto valor añadido para las empresas. El acceso será libre a todos los visitantes y será un punto de encuentro importante para el cierre de negocios de este sector.



