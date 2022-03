¿Cuáles son las 3 fuentes de financiación alternativa para hacer crecer un negocio? Emprendedores de Hoy

jueves, 17 de marzo de 2022

A día de hoy hay muchas opciones de financiación para empresas. Sin embargo, acceder a la financiación tradicional no siempre resulta sencillo en muchas ocasiones debido a los mayores requerimientos o situación actual del mercado. En este caso, se pueden tener en cuenta diferentes opciones y alternativas de financiación como, por ejemplo, las 3 fuentes de financiación alternativa para hacer crecer un negocio son: el crowdlending, el crowdfunding y el direct lending. Para establecer cuál es más conveniente en diversos casos, sus ventajas y contextos, es importante analizar cada uno de ellos.

Change Capital Spain es un marketplace de financiación alternativa que conecta soluciones de financiación a pymes y empresas. Asimismo, cabe destacar que es un referente y cada vez se posiciona con más solidez en el sector italiano y español.

Equity crowdfunding, crowdlending y direct lending ¿qué son y para qué sirven? El equity crowdfunding es una forma de recaudación de capital que se solicita presentando el proyecto a diferentes personas, quienes deberán confiar en el proyecto para aportar su dinero a cambio de una participación en su capital social. En este caso, siendo equity, sí afecta a la dilución de la compañía. Los beneficios obtenidos dependerán del éxito del proyecto y suelen realizarse inversiones con precisión a 5 años vista.

Por otro lado, el crowdlending es una financiación colectiva que radica en el aporte de capital en forma de préstamo de diversas personas con la finalidad de recibir a cambio un beneficio o un retorno económico de lo prestado. Además, los usuarios que contribuyen son inversores y el éxito del proyecto o idea de negocio les influye de forma directa, por eso tienen que demostrar la viabilidad de la empresa a corto y largo plazo. En este caso, al ser deuda, no diluye el capital social de la compañía.

Finalmente, el direct lending es un préstamo directo otorgado por un inversor privado. Sus cualidades diferenciales a un préstamo convencional es que esta opción proporciona flexibilidad y agilidad mayor que cualquier producto tradicional Igual que el crowdlending, al ser deuda corporativa, tampoco diluye el capital social.

Soluciones de financiación alternativa en España Change Capital Spain se ha posicionado en España como el primer marketplace de financiación alternativa, gracias a que ofrece soluciones tanto para potenciar el crecimiento de la empresa y también, focalizar en el activo circulante. A través de su plataforma, a modo de marketplace, es posible registrarse de forma gratuita, rellenar datos sencillos como el CIF y avanzar con las diferentes soluciones siempre con un analista en todo el proceso.

Gracias a este servicio, es posible acceder a diversas formas de financiación tanto a corto como a largo plazo. En esta iniciativa, conectan a las pymes y empresas con más de cien soluciones financieras de forma ágil, digital y enfocada en cada negocio.



