Baor Products instala una nueva planta de producción autosuficiente energéticamente

jueves, 17 de marzo de 2022, 12:13 h (CET)

España tiene condiciones ideales para la producción de algunas frutas y destaca como proveedora de industrias alimentarias de distintos puntos del mundo.

Una de las empresas que sobresale en este sector es Baor Products, que se especializa en la fabricación y distribución de concentrados y zumos de fruta de alta calidad.

Se trata de una compañía que cuenta con más de 70 años de historia y que en los últimos tiempos ha profundizado su compromiso con la sostenibilidad, por ello, ha trabajado durante los últimos años para conseguir una planta de producción respetuosa con el medioambiente. En esta línea, Baor Products ha anunciado recientemente la instalación de una nueva planta de producción energéticamente autosuficiente, que comenzará a producir en breve con cero emisiones de carbono.

Esta inversión permitirá el desarrollo de nuevas bases vegetales para alimentación, que serán exportadas a todo el mundo.

Productos de origen vegetal y respetuosos con el medioambiente Para que un producto pueda ser considerado vegano debe ser exclusivamente de origen vegetal.

Los concentrados de fruta que la empresa exporta o destina al mercado interno son elaborados exclusivamente a partir de estos productos vegetales. Ahora, además, serán más respetuosos con el medioambiente.

El pasado 2021, la empresa dio el salto a los productos retail para el gran consumo, con diferentes marcas como Granaka, Sunlemon, &Ole o Go Nine en varios formatos. Se espera que en los próximos años tengan un importante auge los zumos HPP. Estos zumos y concentrados son “pasteurizados con alta presión”. Se trata de un sistema en el que se pasteuriza el producto en frío y se desactivan los posibles patógenos que pueda contener mediante la aplicación de presión.

Las propiedades del zumo de granada Uno de los productos que se elabora y envasa con estas características es el zumo de granada, elaborado a partir de una fruta que dispone de muchas propiedades beneficiosas para la salud humana. Por ejemplo, ayuda a prevenir la artritis y controlar los riesgos del cáncer porque es una fuente de potasio y vitaminas C y B. Además, sus antioxidantes ayudan a mantener el colesterol en niveles saludables.

A partir de granadas de la mejor calidad, Baor Products elabora zumo exprimido, concentrados y también aceite rico en Omega 5, para lo que se utilizan las semillas de la fruta. Este último es considerado un superalimento por sus propiedades extraordinarias para el organismo.

Baor Products produce zumos de fruta de alta calidad a partir de un proceso sostenible que ahora se ampliará a partir de la instalación de una nueva planta que funcionará gracias a un sistema energético autosuficiente.



