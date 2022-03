Compostadores para convertir los residuos en abono Emprendedores de Hoy

jueves, 17 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Los compostadores para jardines se han convertido en una alternativa muy eficiente para reciclar. La Tienda del Jardín es una empresa de suministros agrícolas que comercializa compostadores de polipropileno y polietileno.

Estos son muy útiles para quienes comiencen a hacer compost en otoño o invierno, épocas del año que son ideales para avanzar en este proceso de conversión de basura en abono para la tierra de alta calidad. Con el compostaje se logra mejorar la estructura del suelo del jardín y se protege al medioambiente, puesto que el material orgánico que se produce en las superficies naturales no va a parar a los vertederos.

Reducir los agentes contaminantes Cuando no se hace un control adecuado de los desperdicios generados por trozos de frutas o verduras que provienen del jardín, estos pueden convertirse en agentes contaminantes del entorno. Una manera de frenar esta situación es a través de la elaboración del compost. Con esta metodología, además de que el medioambiente se verá beneficiado, podrán ser producidos vegetales con altos niveles de nutrición, a la vez que se suprimirá la necesidad de usar fertilizantes sintéticos. Cabe recalcar que cuando llegan las estaciones frías del año, el proceso de compostaje se hace más práctico, sencillo y económico,ya que en los suelos de los bosques o los jardines caseros se pueden encontrar hojas u otros materiales orgánicos que sirven para la elaboración de este componente biológico. La Tienda del Jardín ofrece, a través de sus amplios compostadores, una forma más rápida y organizada de elaborar compost.

Características de los compostadores de La Tienda del Jardín Los compostadores de la tienda del Jardín van desde los 280 hasta los 1.000 litros. Son fabricados con Thermolen, un componente resistente a la radiación ultravioleta y que acelera el proceso de compostaje. Estas canecas poseen dos amplias aberturas y son fabricadas con material 100 % reciclado, lo cual genera otro beneficio adicional al medioambiente. El compostaje en estas cajas es más rápido porque, además, cuentan con un sistema de ventilación optimizado y un sistema de fijación de tapa que sirve tanto en verano como en invierno y que regula la circulación del aire.

Para todos aquellos que sientan interés en el reciclaje, así como en producir alimentos nutritivos en la calidez del hogar, pueden adquirir un compostador en La Tienda del Jardín. Estos respaldan la protección de los ecosistemas y permiten la producción de fertilizantes naturales de alta calidad.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.