¿Qué son las banderolas led para estancos? Full Led Color

miércoles, 16 de marzo de 2022, 18:42 h (CET)

La publicidad es una herramienta esencial para el crecimiento de los negocios. Establecer estrategias sólidas y convenientes para propulsar un mensaje y quedarse en la mente de los potenciales compradores es importante para consolidar una marca y conseguir posicionamiento en el sector específico en el que se concentre la empresa que se desea encumbrar.

Las banderolas led han mostrado ser opciones de promoción con gran alcance y efectividad. Full Led Color se especializa en ofrecer soluciones publicitarias mediante pantallas led tanto para exterior como interior,además de banderolas led publicitarias para estancos y cruces led para farmacias.

¿Por qué son efectivas las banderolas led para estancos? La bandolera led para estancos es un dispositivo digital publicitario que se vale de mecanismos tecnológicos para comunicar de forma visual con gran luminosidad y énfasis un mensaje. Suelen tener doble cara, lo que significa que el mensaje se amplifica en dos direcciones al mismo tiempo. Este artefacto goza de gran prestigio por la visibilidad que da a todo tipo de negocio a amplias distancias, lo que implica que no es necesario estar al lado de la banderola para leer lo que indica.

La efectividad de esta banderola publicitaria radica en que es una técnica pensada para promocionar productos, ofertas o servicios con contenido multimedia llamativo, con la identidad de marca del negocio que la utiliza y con la precisión de expresar contenidos que son fácilmente comprendidos dada la alta calidad de sus componentes y brillo.

Estos elementos publicitarios se comercializan en estándar de 80×80 pixeles, cuentan con un chasis hecho en metal con apertura interna, lo que permite una instalación sencilla, una conexión simple y un mantenimiento y reparación prácticos, ya que no es necesario retirar el artefacto ni desmontarlo para apreciarlo por dentro. La banderola es hermética y tiene la propiedad de estanqueidad ante fenómenos climáticos y el polvo.

Aumentar las ventas gracias a las banderolas led para estancos Full Led Color dispone de banderolas led para estancos con los mayores estándares de calidad, eficacia y eficiencia. Tienen conexión Wifi, 4G y al servidor. Su frecuencia es de 3840Hz y tienen una duración media de led de 120.000 horas. Este producto tiene alta luminosidad y resistencia, por su acabado al detalle y materiales, es versátil y se adapta a diversos escenarios, además de que cuenta con medidas estandarizadas y homologadas.

Este tipo de dispositivos es una herramienta sólida para promocionar imágenes, vídeos, animaciones, marca y cualquier tipo de texto. Es una inteligente forma de potenciar ventas, tener más promoción y lograr un posicionamiento de marca en la ubicación física en la que se encuentre el establecimiento comercial. Su resistencia a la lluvia y las temperaturas le da un añadido adicional que refuerza la idea de que es una compra beneficiosa y rentable para cualquier negocio.



