La magia de hacer de un libro una obra de arte

martes, 15 de marzo de 2022, 17:12 h (CET)

Para muchas personas, leer un libro es uno de los mayores placeres que existen en la vida; no hay nada más especial para ellas que sentarse, desconectar por unos minutos de todo lo que acontece en el mundo exterior y adentrarse en las páginas de la obra. Aparte de la historia que pueda contener un libro, el lector también guarda en su memoria otros elementos como son sus imágenes, su tipo de letra y la sensación y olor que desprenden sus hojas.

Quienes se encargan de que todos estos elementos cobren una magia propia capaz de enamorar a los lectores son los profesionales del diseño editorial, los grandes responsables de ofrecer una belleza intrínseca que realza y engrandece los textos que encierran las obras. Su gran labor ya la destacaba hace décadas el astrónomo y escritor estadounidense Carl Sagan, quien decía que “un libro es la prueba de que los seres humanos son capaces de hacer magia”.

La magia del diseño editorial Porque si hay algo indiscutible, hoy en día, eso es el gran poder de lo visual en el mundo actual, un aspecto que también se traslada hasta el sector editorial: libros, revistas, periódicos, etc. Una persona se verá más atraída por una obra editorial con una portada bonita y que destaque que no por una con una portada aburrida y que pase totalmente desapercibida, indiferentemente de cómo de interesante sea el contenido que guarda. Ante esta circunstancia, la importancia de la figura de los diseñadores editoriales resulta clave.

Esa magia tan sonada y especial de las publicaciones a la que se refería Carl Sagan es la que busca día a día el estudio de diseño editorial Didot&Bodoni, creado y dirigido por Cristina Lamata, una diseñadora gráfica con una amplia trayectoria en las múltiples facetas del diseño editorial, especialmente, en proyectos cuidados y de gran prestigio, como distintos tipos de libros, catálogos y revistas de alta calidad.

Estos profesionales del diseño editorial lo tienen todo en cuenta, desde la portada hasta la tipografía, los márgenes, la disposición y estética de las imágenes, los colores, etc. y todo esto se definirá en función del tipo de publicación que sea, del público al que vaya dirigida y del contenido que incluya, entre otros aspectos.

Todos estos elementos deben ser conjugados en orden y armonía entre ellos mismos y con el contenido, solo de esta manera se conseguirá una publicación única y con personalidad propia dentro del género y del mercado.

Didot&Bodoni, dos hitos en la historia del libro El estudio de diseño editorial Didot&Bodoni lleva el nombre de dos de los tipógrafos más importantes de la historia, ya que ellos se encargaron de la clasificación de la tipografía moderna. En este estudio, Cristina Lamata y su equipo se encargan de darle un trato especial y diferenciado a cada encargo, sin importar si se trata de un proyecto grande o pequeño, en formato físico o digital.

Un libro con un diseño que transmite armonía, elegancia y legibilidad consigue que un lector se sumerja en el placentero mundo de la lectura con mayor facilidad, y este es precisamente el propósito final de Didot&Bodoni, quienes conocen las tendencias de cada sector, saben lo que funciona, lo que gusta y lo que da valor a un producto editorial.



