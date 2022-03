El día del padre con los desayunos a domicilio de Las Flores No Se Comen Emprendedores de Hoy

martes, 15 de marzo de 2022, 15:56 h (CET)

A pesar de que las corbatas, perfumes y relojes siguen siendo una opción ideal para regalar en el día del padre, los desayunos a domicilio se han convertido en una alternativa cada vez más popularizada. Además de causar buena impresión en el destinatario, este tipo de regalos suelen ser personalizados. Así pues, se trata de una opción para sorprender a los padres con sus sabores favoritos a primera hora de la mañana y comenzar el día de la mejor manera.

En Las Flores No Se Comen ofrecen diversas opciones de desayunos y detalles para sorprender a los seres queridos en ocasiones especiales. Una de estas opciones son los desayunos a domicilio, ideales para el día del padre.

Un obsequio lleno de amor y sabor Cuando se piensa en ideas para regalar, el objetivo es dar con el regalo perfecto, aunque no siempre es sencillo acertar. Los desayunos sorpresa siempre serán una buena decisión, ya que son regalos originales y personalizables que no pasan desapercibidos. Como opción para el día del padre, son una muy buena manera de demostrar amor y deleitar a papá con una bandeja llena de sus sabores preferidos.

El catálogo web de Las Flores No Se Comen tiene como sugerencias el Desayuno Papá, Desayuno Papá y Yo, Desayuno Ibérico, Desayuno Completo y Desayuno Dulce. Cada uno de ellos cargados de una variedad de bebidas y de productos horneados preparados por ellos mismos, entre otros snacks. Como ventaja, ofrecen la posibilidad de personalización de las cajas, permitiendo escoger entre diferentes tipos de bebidas y distintos sabores de zumos y dulces.

El Desayuno Papá incluye, entre manjares dulces, pasapalos salados y bebidas, una taza personalizada con motivo especial para papá. Además, seleccionando el apartado “extras” se puede añadir a la caja cualquier producto adicional de preferencia.

Cómplices de momentos especiales en todo el país Las cajas de regalo de esta compañía llegan a todos los rincones de la península, incluido Portugal. Los pedidos se hacen de manera sencilla a través del portal web, pues solo se debe escoger la caja personalizada, anexar la fecha de entrega y el destinatario. El resto queda en manos del personal de Las Flores No Se Comen, quienes se encargan de hacer los repartos de lunes a sábado. En el área de Sevilla, es posible hacer las entregas de lunes a domingo, incluyendo días festivos. Para que sea posible la entrega en menos de 24 horas, el pedido debe realizarse antes de las 17:00 horas del día anterior.

En Las Flores No Se Comen llevan más de 5 años siendo cómplices y llevando amor a los hogares. En su catálogo también se incluyen aperitivos, brunch y kits de regalo para deleitar a los seres queridos en cada ocasión especial.



