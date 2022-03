¿Cómo vencer el miedo al parto?, con el Método Laxmi Emprendedores de Hoy

martes, 15 de marzo de 2022, 15:14 h (CET)

Dar a luz puede provocar muchos sentimientos como nervios, dudas y miedo. Por ese motivo, el nacimiento de un bebé es algo que causa ilusión en muchas mujeres, pero en otras puede producir terror.

Esto sucede principalmente en el caso de primerizas que se preparan para vivir una experiencia desconocida o mujeres que vivieron prácticas negativas o traumáticas durante su primer parto.

El Método Laxmi es un programa dedicado a ayudar a las madres a dar el mejor recibimiento posible a sus bebés. En el mes de abril estarán realizando un curso gratuito de 5 días, donde aportarán herramientas clave para vencer el miedo al parto.

Los daños físicos y psicológicos derivados de un parto intervenido Las mujeres no están preparadas para un parto intervenido, de modo que esto puede causarles daños tanto físicos como psicológicos. La oxitocina que se libera durante el parto natural envuelve a la madre en un proceso emocional con un propósito importante. Este es crear un vínculo amoroso con el bebé y que todo lo relacionado con el cuidado de la cría sea placentero.

Cuando se interviene en el parto con medicación, como la epidural u oxitocina sintética y otros procedimientos médicos de rutina, la oxitocina materna se pierde. Por ende, todo el proceso emocional del parto se ve interferido y, como consecuencia, se dificulta el vínculo de la madre con su hijo. Por esta razón, algunas mujeres después de un parto medicado o intervenido tienen una sensación de extrañeza. El no sentir ese amor inmenso que una madre debería sentir por su bebé despierta en ellas un sentimiento de culpa. O tener la sensación de que les robaron el parto pues, debido al exceso de medicación e intervenciones médicas sienten que se les privó de la oportunidad de dar a luz a su bebé por sus propios medios.

También puede darse el caso de intervenciones muy dolorosas que ocasionan una dificultad para vincularse con el bebé. Esto se debe a que lo asocia con el sufrimiento que tuvo que padecer al traerlo al mundo. En ambos casos, esta puede ser la antesala a una depresión posparto.

Reto de 5 días para vencer el miedo al parto En el Método Laxmi proponen un reto de 5 días para cambiar las perspectivas que se tienen sobre el parto. Cada día se profundizará en una clave para conseguir un parto consciente, respetado y seguro, tanto para la madre como para el bebé. La finalidad de estos es evitar las intervenciones innecesarias que pueden causar traumas o sufrimiento fetal.

El curso va dirigido a madres primerizas que sienten miedo o incertidumbre ante lo que va a ocurrir, a quienes vivieron experiencias previas difíciles y a toda mujer que quiera vivir su parto como una experiencia única e inolvidable. En este curso aprenderán a tener el control del parto para darle al bebé el mejor nacimiento posible.

Esta formación será totalmente gratuita y tendrá lugar en el mes de abril, vía online. Durante una semana de descubrimientos y consciencia, las mujeres comprenderán el duro trabajo que los bebés atraviesan durante el parto y cómo la madre puede facilitar este trabajo si sabe cómo hacerlo.

El Método Laxmi es una novedosa metodología en la que se están formando madres y profesionales de la maternidad de todo el mundo y que devuelve a la mujer el poder de disfrutar plenamente de su parto, como una experiencia única y poderosa para ella al tiempo que segura y amorosa para el bebé.



