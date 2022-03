Multiplicar el impacto positivo de una empresa mediante la comunicación interna y externa Emprendedores de Hoy

martes, 15 de marzo de 2022, 12:36 h (CET)

La comunicación siempre ha sido calificada como uno de los elementos más importantes para el desarrollo de la humanidad.

Además, con los avances tecnológicos que han transformado la manera de comunicarse, la importancia de este proceso continúa más vigente que nunca en la actualidad.

Ahora bien, a nivel empresarial, el flujo de información resulta indispensable para asegurar una correcta operatividad y también para proyectar una imagen adecuada a la empresa. En este aspecto, la recomendación más apropiada es que la comunicación interna y externa tengan el mismo objetivo en común: la audiencia.

Basándose en este aspecto, Both se ha consolidado como una de las principales agencias y consultoría de comunicación en España, enfocada en orientar a las organizaciones a enfrentar los continuos retos y cambios en los procesos de comunicación dentro y fuera de sus instalaciones.

¿Por qué es importante el flujo comunicacional en una organización? En plena era de la digitalización, la velocidad de la interacción se ha hecho notable haciendo que aspectos como la comunicación corporativa cobren una importancia aún mayor.

Dentro de una organización, la comunicación representa un elemento clave, ya que además de mejorar la competitividad, también hace que sea más fácil adaptarse a los cambios que se presenten en el camino para conseguir los objetivos planteados al inicio.

Asimismo, la comunicación interna llevada de forma asertiva y eficaz, ayuda a la motivación de los empleados, generando un mayor sentido de pertenencia y compromiso a desarrollar las tareas correspondientes, fortaleciendo la productividad y operatividad de la organización.

A su vez, lo anterior se reflejará en la comunicación externa, es decir, de la empresa con su público objetivo, ya que el trabajo conjunto, la cooperación entre empleados y el flujo comunicacional adecuado será transmitido en la imagen que proyecta la marca a sus clientes potenciales a través de sus acciones, generando así una mayor confianza y, por ende, la fidelización de los consumidores.

Una agencia con visión estratégica Con más de 20 años en la industria y un equipo de profesionales altamente cualificado, Both ha destacado en el mercado como una alternativa innovadora y efectiva para las empresas que desean proyectar su imagen corporativa de forma correcta y fortalecer sus procesos de comunicación tanto interna como externa.

A través de una atención personalizada, los especialistas de esta agencia y consultoría brindan servicios integrales diseñados para dar respuestas efectivas a cada uno de sus clientes, solventando sus necesidades.

Como expertos en branding, estrategia digital y otros elementos clave para una organización, el equipo multidisciplinar de Both destaca por estar comprometido con la responsabilidad social. Por este motivo, se mantienen enfocados en conducir a grandes multinacionales, pymes e instituciones públicas en el proceso de generar un impacto positivo en la sociedad a través de estrategias de comunicación efectivas.



