La consultora Asistecs lanza a través de su filial Productika un servicio low cost para la transformación digital de las pymes

martes, 15 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

La transformación digital de las pymes es una condición indispensable para crecer, competir y no quedarse en una posición rezagada respecto a la competencia. La digitalización ayuda a mejorar la reputación de la marca, perfeccionar los procesos productivos y buscar nuevos clientes.

Con el objetivo de que las pequeñas empresas logren afrontar este proceso de manera exitosa, la consultora industrial Asistecs lanzó la start-up tecnológica Productika, un proyecto pensado para facilitar la transformación de forma económica, fácil y progresiva.

La transformación digital de las pymes hacia la industria 4.0 La integración de todas las fases de la cadena de valor por medio de la digitalización se conoce como industria 4.0. El proceso permite conseguir un aumento de la productividad y una mayor fidelización de los clientes. Algunas de las herramientas que se utilizan en la transformación digital de las empresas son la inteligencia artificial, la robótica y la internet de las cosas (IoT).

En España este proceso es algo lento, pero avanza sin pausa. Las empresas que busquen transformarse para innovar y crecer lo deben afrontar. En este sentido, una de las oportunidades que brinda Productika es la formación para conocer los alcances de la industria 4.0 y de qué modo se puede implantar en una organización en particular.

Además, mediante una suscripción mensual, Productika ofrece todo el software necesario en la nube. Esto incluye plataformas de venta online (e-commerce), sistemas de planificación empresarial ERP y gestores de relación con el cliente CRM. También incluye un potente software MRP para la gestión óptima del taller de producción y las compras, fundamental para las pymes que se dedican a la actividad industrial.

Con Productika la transformación digital es asequible y fácil Por lo general, un proceso de transformación digital en una organización requiere de muchos recursos, tanto en horas de trabajo por parte del personal como en dinero. Es más, la falta de liquidez potenciada por la crisis de la pandemia desaceleró la implantación de modelos digitales en las pymes españolas. Para las empresas más pequeñas, esto ha sido directamente visto como algo inalcanzable.

Sin embargo, con la suscripción que ofrece Productika la transformación está al alcance de todas las organizaciones. El servicio cuesta 800 € al mes e incluye el software requerido en cada caso, la consultoría para llevar adelante el proceso y la formación online. La firma cuenta también con un marketplace en el que es posible acceder al hardware necesario para implementar una digitalización completa.

Por medio de la start-up Productika, que es una iniciativa de la consultora Asistecs, la transformación digital de las pymes es posible para muchas organizaciones que necesitan cambiar para poder adaptarse a las condiciones actuales y retomar el crecimiento.



