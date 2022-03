Regalos originales y útiles para el postparto Emprendedores de Hoy

lunes, 14 de marzo de 2022, 17:08 h (CET)

Cuando nace un bebé, la atención de la madre se centra en él y muchas veces olvida mimar su cuerpo, el cual seguirá pasando por cambios drásticos.

Desde Barcelona, la tienda online We are mammas conecta con las necesidades de quienes tienen en sus brazos a los recién nacidos y también merecen un tiempo para cuidarse, gracias a que ofrece regalos para el postparto que ayudan a su recuperación.

Múltiples packs adecuados para las diferentes necesidades La página web de We are mammas es un lugar de encuentro y comunicación entre las madres que pasan por una etapa en la que sus cuerpos se adaptan a la lactancia. Además, los kits de regalo que se pueden adquirir en esta tienda, con envíos a toda España y, más allá de sus fronteras, están conformados por productos naturales de una alta calidad.

El Kit “SOS Postparto” es un sistema completo contentivo de una botella que facilita la higiene íntima. Además, trae sales del mar muerto con manzanilla y romero que acelera la cicatrización y funciona como un producto antibacteriano, antifúngico y calmante. Para aliviar los inevitables entuertos uterinos, la empresa incluyó en el pack una almohadilla con arcilla para frío o calor, así como el aceite nutritivo hidratante para la regeneración celular, a base de extracto de caléndula.

Una de las situaciones que merece especial atención durante el postparto es el proceso de lactancia. Cuando la falta de un adecuado agarre del bebé al seno materno genera irritación y daños en la piel del pezón y la areola, el Kit “SOS Grietas” resulta de gran utilidad mientras se consulta a un asesor en lactancia para resolver el problema de raíz. Las propiedades cicatrizantes de las sales del mar muerto también son beneficiosas para calmar la zona, al sumergirla en una dilución del producto en agua, dos veces al día, después de la toma. Asimismo, el kit propone untar una pequeña cantidad de bálsamo regenerador que minimizará el dolor.

Otro de los regalos que las mamás podrán disfrutar será el Kit “Lactancia”, el cual incluye bálsamo calmante, un masajeador recargable de silicona para contribuir al vaciado completo de la mama y prevenir la mastitis. Así como unas cápsulas nutricionales con ingredientes como fenogreco, cardo mariano y vitamina B6.

Efectividad y funcionalidad garantizadas con We are mammas Para el momento en que la mamá se sienta lista y decida reiniciar las relaciones íntimas, el Kit “¿Probamos?” Llega con un lubricante a base de ácido hialurónico, más aceite íntimo regenerador que ayuda a mantener la flexibilidad de la zona perineal.

Un equipo de profesionales asesores del sector médico asistencial, relacionado con la etapa del embarazo y postparto, garantiza la funcionalidad y efectividad de cada tratamiento. El amor, la dedicación y el tiempo que las madres dan merece el apoyo de familia y amigos, quienes tienen en We are mammas los mejores aliados para sorprenderlas con regalos que siempre agradecerán.



