Las 23 tendencias del sector inmobiliario que permitirán generar más ingresos

domingo, 13 de marzo de 2022, 17:17 h (CET)

En el sector inmobiliario, si se detecta rápido una tendencia y se entiende, siempre se lograrán más beneficios. En los negocios, las tendencias hay que comprenderlas y no tomarlas como ciertas por el simple hecho de que muchos estén señalando ese comportamiento como una tendencia.

El equipo de CP Coaching Inmobiliario y el coach inmobiliario Carlos Pérez han contrastado en los últimos 3 meses información sobre lo que piensan los influencers del sector inmobiliario acerca de cuáles son las tendencias del sector inmobiliario en los próximos años.

Futuras tendencias del mercado inmobiliario Tendencia 1 El mercado de la tercera edad será uno de los mercados más rentables en los próximos años.

Tendencia 2 El vídeo marketing inmobiliario será la principal herramienta a incluir en cualquier estrategia.

Tendencia 3 El email marketing será una herramienta imprescindible.

Tendencia 4 Demanda de desarrollo sostenible en la compra de viviendas.

Tendencia 5 La Responsabilidad Social Corporativa crece en importancia.

Tendencia 6 Demanda de formación online, pero con diferente contenido.

Tendencia 7 La prueba social toma más relevancia en este sector.

Tendencia 8 La posventa inmobiliaria cada vez será más importante.

Tendencia 9 La transformación digital acabará con muchas agencias.

Tendencia 10 La hipoteca inversa cobra importancia.

Tendencia 11 La rehabilitación de inmuebles va en aumento.

Tendencia 12 Las videollamadas con los clientes.

Entender las tendencias es necesario para vender más El análisis de tendencias es importante en el marketing inmobiliario porque ayuda a descubrir los detonantes del comportamiento humano, que responde a estímulos sociales, culturales o tecnológicos. Ayudan a amplificar la visión de la estrategia de marketing inmobiliario.

Tendencia 13 Incremento en la inversión en social ads y menos en portales inmobiliarios.

Tendencia 14 El outsourcing incrementará en importancia en este sector.

Tendencia 15 Diseñar páginas de aterrizaje para una sola propiedad.

Tendencia 16 Aumento de la inversión en publicidad programática.

Tendencia 17 Mayor inversión en publicidad nativa.

Tendencia 18 Menos demanda de oficinas.

Tendencia 19 El aumento en la calidad del marketing de contenidos.

Tendencia 20 Crece la inversión en SEO en el sector inmobiliario.

Tendencia 21 Aumento de clientes que buscan vivienda fuera de las ciudades.

Tendencia 22 Creciente demanda por personal shoppers.

Una tendencia relevante en el mercado americano La última tendencia, aunque no es una tendencia en el mercado inmobiliario hispano, merece una mención por lo significativa que es en un mercado como el americano.

Tendencia 23 Incremento de compradores hispanos en EE. UU.

Puede que algunas de estas tendencias sean sorprendentes, pero están ahí, corroboradas por muchos influencers de este sector en varios países.

Algunas tendencias en este sector no lo son cuando se toma un tiempo en analizarlas. Al final, se descubre que son solo una moda y, como toda moda, es pasajera. La tendencia perdura y prevalece en el tiempo. La moda tiene una vida corta. Dentro de unos 2 o 3 años será posible saber si estas predicciones fueron ciertas o no.



