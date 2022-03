Made in Málaga se posiciona como parte del tejido tecnológico de la Málaga del futuro Emprendedores de Hoy

domingo, 13 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Made in Málaga es una apuesta tecnológica que busca reunir en una sola plataforma online a pequeños y grandes empresarios de esa región del país para que potencien sus negocios.

Esta empresa recalca que, con el apogeo de Málaga como referente tecnológico del sur de España y Europa, deben estar a la altura y proporcionar soluciones virtuales que les permitan a sus clientes comercializar productos y servicios a través de un marketplace en la web. Este marketplace en España se adapta con facilidad a las necesidades de cada comerciante o empresario que quiere ganar un mayor reconocimiento de su empresa en el mundo online.

El funcionamiento del marketplace de Made in Málaga A través del marketplace de la plataforma, los clientes tendrán la oportunidad de gestionar su espacio comercial por medio de herramientas tecnológicas que permiten desplegar la actividad mercantil y hacer un seguimiento de la misma. El coste de este acceso al market virtual es muy asequible. Otra de las grandes ventajas que ofrece el marketplace de Made in Málaga es que también respalda a los emprendedores que apenas están comenzando a desarrollar sus establecimientos de productos y servicios y desean presentarlos en el mercado. En Made in Málaga estas personas pueden acceder a servicios de mentorización, consultoría empresarial, asesoría jurídica, experiencia de usuario y consultoría de procesos.

¿Por qué apostar por el tejido tecnológico de Málaga? Made in Málaga es una marca que promulga e implementa valores como la cooperación, el prestigio, la excelencia, el orgullo y la pertenencia, cualidades que pueden tener en común con muchas empresas que quieren promocionar sus productos y servicios mediante plataformas comerciales en la red que tienen seriedad y compromiso.

Este club de negocios en línea tiene como objetivo hacer que los comercios aumenten su visibilidad y sus niveles de competitividad y lograr que los clientes accedan a un completo directorio de negocios y profesionales para contactar a otras empresas malagueñas que buscan posicionarse y ganar adeptos en la web. Son innumerables las herramientas que ofrece internet y Made in Málaga sabe que se puede sacar el mejor provecho de la virtualidad para fortalecer el tejido empresarial tecnológico de localidades como Málaga. Artistas, escritores, empresarios, independientes, comerciantes y todos los profesionales encuentran en el marketplace de Made in Málaga la oportunidad de visibilizar los productos y servicios más representativos de la región y destacar las bondades de la cultura malagueña en el mundo.



