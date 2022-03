Comprar una casa de madera desde 99 € al mes con HOBYCASA Emprendedores de Hoy

La madera no siempre es el material predilecto para una vivienda, pero, en manos de profesionales, puede ser un buen material para todo tipo de estructuras complementarias, como porches, cobertizos o juegos infantiles. Es por ello que muchas personas optan por esta opción para edificaciones complementarias que expanden el espacio y la funcionalidad del hogar.

Cuando se busca la calidad en este tipo de casetas y estructuras de madera, una de las mejores opciones la ofrece HOBYCASA, una tienda virtual que dispone de casas de madera prefabricadas en una gran variedad de opciones, elaboradas con materiales de la más alta calidad, para garantizar su solidez y durabilidad.

¿Qué distingue a los productos de la tienda virtual HOBYCASA? HOBYCASA es una empresa referente en la construcción de casas y casetas prefabricadas de madera, elaboradas con buena calidad y uno de los más eficientes procesos de ensamblaje, que permite entregar la obra terminada en plazos de entre 15 y 25 días. Si bien no son viviendas como tal, estas estructuras tienen un amplio número de aplicaciones, dentro de un extenso catálogo con cientos de modelos a precios asequibles.

Sus estructuras son elaboradas a base de abeto nórdico de alta calidad, lo que marca la diferencia respecto a la competencia en cuanto a la solidez y durabilidad de sus productos. Estos funcionan como casas vacacionales, casetas para estudios, cobertizos, bungalós, residencias de invitados e incluso casas para perros, gallineros o hasta casetas de juego para niños, entre algunas otras variantes.

Sus tarifas ofrecen precios altamente accesibles en relación con el mercado y sus planes de financiamiento incluyen grandes facilidades para adquirir estos productos, ya que un pago se puede diferir hasta 120 meses, con planes que van desde los 99 euros mensuales, sin intereses para el propietario.

Estructuras de madera para diferentes aplicaciones La eficiencia en el montaje de sus estructuras es una de las principales ventajas en las casas de madera prefabricada, pero, si se habla de HOBYCASA y sus productos en particular, lo que más destaca es la extensa variedad de modelos y diseños en casetas de madera. La empresa trabaja con un amplio número de texturas, acabados y funcionalidades. En todos sus productos, se ofrece una gama diversa y funcional de modelos a escoger, desde diseños sencillos con texturas rústicas hasta estructuras más modernas con diseños más elaborados.

Además, disponen de un amplio stock, que permite mantener todos los modelos permanentemente en oferta y algunos, incluso, bajo entrega inmediata. Todas estas ventajas permiten ofrecer un producto que se caracteriza por la calidad de su estructura y la eficiencia de su ensamblaje, pero, sobre todo, por su accesibilidad en todo sentido, ya que, con todas las ventajas que ofrece HOBYCASA, sus productos están al alcance de prácticamente cualquier persona.



