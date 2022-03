El tratamiento de lipoláser reductor de Sapphira Prive Emprendedores de Hoy

viernes, 11 de marzo de 2022, 09:59 h (CET)

El cuidado de la salud en la actualidad avanza en todos sus ámbitos, de hecho, incluso la cosmética y los tratamientos estéticos cuentan con innovadoras herramientas tecnológicas a día de hoy. Por esta razón, muchas personas buscan diversas opciones de tratamientos con fines estéticos como el rejuvenecimiento de la piel, la pérdida de peso y el retoque de la figura corporal.

Sin embargo, ciertos procedimientos de este tipo pueden implicar ciertos riesgos cuando no son realizados por un profesional. Por esta razón, en Sapphira Prive, un centro especializado en el cuidado de la belleza, ofrecen una amplia gama de tratamientos estéticos con las mejores herramientas tecnológicas, en manos de profesionales altamente cualificados en este ámbito de la medicina.

Un tratamiento que ha conseguido revolucionar el ámbito del cuidado de la figura Uno de los tratamientos con más demanda en esta rama de la salud es el lipoláser reductor, un procedimiento que permite reducir los excesos de grasa corporal mediante estímulos generados con un láser de baja frecuencia. Este es un tratamiento mucho menos invasivo que otras opciones menos avanzadas, puesto que no genera síntomas como dolores, moratones o cicatrices, ni conlleva los riesgos que implica, por ejemplo, un tratamiento como la liposucción.

Sapphira Prive es uno de los centros a la vanguardia de este tratamiento en España, el cual ofrecen como una alternativa sumamente efectiva para eliminar la grasa en zonas corporales específicas en las que se suele generar una mayor acumulación como el abdomen, los glúteos y la papada, entre algunos otros.

Con este fin, utilizan un mecanismo de diodos láser que reduce de forma efectiva el volumen de la zona tratada, ya que activan el mecanismo natural del cuerpo llamado lipólisis. Este se encarga de descomponer y desechar estos excesos de grasa mediante el sudor, la orina o el sistema linfático. Además, el láser tiene un efecto rejuvenecedor en la piel, lo cual hace de esta técnica un tratamiento integral para reducir medidas y tonificar la figura.

Un centro estético especializado que se ocupa del cuidado personal Sapphira Prive es un centro estético que nació bajo la franquicia de los Centros Ideal. Tras los cinco años de experiencia que le brindó este contrato, hoy recoge los conocimientos y el equipo técnico adquirido a través de ese proceso y surge como una nueva marca en la salud estética. Esta ofrece tratamientos innovadores en los diversos ámbitos del cuidado personal.

Gracias a la maquinaria, conocimientos y habilidades adquiridas durante su primera etapa, cuentan con una base sólida sobre la que buscan innovar constantemente, para ofrecer los tratamientos más modernos y efectivos en salud y belleza. Entre ellos se encuentra el fotorejuvenecimiento, la limpieza con punta de diamante, dermapen y muchos otros procedimientos que, junto con el lipoláser, permiten ofrecer un servicio de salud genuinamente integral en el cuidado de la belleza personal.



