Atrium Salud ofrece la posibilidad de beber agua del grifo de calidad y sin generar residuo plástico

viernes, 11 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

El consumo de agua osmotizada entrega distintos beneficios, entre los que se encuentran la oportunidad de beber agua de calidad mientras se reduce el consumo de plástico, una acción importante para el cuidado del ambiente.

La empresa española Atrium Salud es una referencia en el tratamiento para el agua en el hogar, clínicas, oficinas y centros deportivos. Los procedimientos que realiza la empresa para obtener agua osmotizada cuentan con los mejores estándares de calidad para garantizar el bienestar de sus clientes.

¿Qué características presenta el agua osmotizada de los sistemas Atrium Salud? El ozono es una derivación alotrópica del oxígeno con la capacidad de degradar compuestos orgánicos complejos no biodegradables. En ese sentido, ofrece un alto poder oxidante, ya que se trata de una molécula altamente inestable. La oxidación provoca la eliminación de virus, bacterias, hongos y mohos, ya que inactiva los receptores virales específicos.

Una ventaja de los dispensadores de agua sin garrafas de plástico que distribuye Atrium Salud es la obtención de agua saludable, sin residuos y de baja mineralización en distintas temperaturas, directamente desde el grifo del hogar. En ese sentido, permite el ahorro de espacio, tiempo, agua y energía.

Por otra parte, el consumo de agua sostenible contribuye al cuidado del medioambiente, ya que se elimina la utilización de agua embotellada ni plásticos que dañen el planeta.

¿Cómo funciona el proceso de osmosis inversa y qué ventajas brinda? El proceso de osmosis inversa es un procedimiento tecnológico que se utiliza para la purificación del agua, mediante la aplicación de presión. Se trata de un proceso de difusión donde una capa semipermeable facilita el transporte de gases disueltos y elimina los iones presentes en el agua potable.

La osmosis inversa acaba con el 99% de las sales disueltas, partículas, coloides y agentes pirógenos presentes en el sistema, un factor imprescindible para cocinar alimentos. Asimismo, el procedimiento elimina el sabor y aroma del cloro, por lo que el agua del grifo no solo será más saludable, sino que tendrá también un mejor sabor. En cuanto al espacio que ocupa, es una ventaja para colocar el filtro de agua sin ningún inconveniente en espacios pequeños.

La empresa Atrium Salud cuenta con un servicio técnico de atención al cliente con experiencia para asegurar la adquisición de las mejores fuentes de agua de flujo directo. La empresa ofrece una prueba gratuita para comprobar la eficiencia de sus productos, en cuyo caso el cliente puede agendar una cita, ya que disponen de diferentes sedes ubicadas en las principales ciudades de España.



