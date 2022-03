Las ventajas de los arcones congeladores de SERHS Equipments Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de marzo de 2022, 12:15 h (CET)

Todas las empresas involucradas en el sector de alimentación y conservación de alimentos requieren equipos potentes para mantener sus productos en las mejores condiciones de venta. Específicamente, los arcones congeladores son un producto desarrollado para proporcionar calidad y durabilidad a las industrias.

Es por ello que SERHS Equipments es una de las tiendas online con mayor capacidad de venta en mobiliario y maquinaria de hostelería. Cuenta con un apartado del sector frío, en el que distribuye congeladores de las marcas más solicitadas del mercado.

¿Qué congelador industrial adquirir? Al comenzar en la industria de venta de productos que requieren refrigeración, a veces puede ser difícil escoger entre la gran cantidad de marcas y tipos de congeladores que hay en el mercado. Incluso, al no contar con la información adecuada, hay quienes adquieren un equipo que no cumple con las características de refrigeración que necesita el producto y, como consecuencia, se pierde mucho dinero.

Para evitar estos inconvenientes, SERHS Equipments se ha popularizado en el sector de la hostelería, ya que cuenta con todo el equipamiento necesario que requieren estos negocios. Siendo la cocina un pilar fundamental para cualquier hotel de calidad en el país, la empresa tiene los equipos de congelación más demandados del mercado, con las características que requiere cada producto, así como las garantías de los principales fabricantes del sector.

¿Qué modelos de arcones congeladores existen? Entre los arcones congeladores de calidad superior que presenta la empresa hay diferentes modelos que se adaptan a la potencia y espacio que requiere el cliente. Los congeladores verticales se acoplan a espacios pequeños, ya que se caracterizan por ocupar más capacidad en alto que en ancho. De modo contrario, los frigoríficos horizontales están hechos para almacenar muchos productos y pueden tener puertas transparentes para los que requieren exhibición, o completamente cerradas.

De acuerdo con lo anterior, los congeladores exhibidores son igualmente horizontales, pero tienen la característica de contar con un espacio de cristal en la parte lateral que permite observar su interior.

Un congelador industrial es un equipo indispensable para los comercios y empresas de alimentos, cuya materia prima debe ser conservada durante mucho tiempo. Es importante mencionar que, para escoger entre la gran variedad de arcones de la gama Infrico, Liebherr, Eurofred y Larp que comercializa SERHS Equipments, es importante definir la capacidad que requiere. Teniendo como principal objetivo ofrecer un alimento fresco, los productos de la tienda online están disponibles con especificaciones y otros detalles necesarios para adquirir un congelador.



