¿Cómo franquiciar un negocio?

miércoles, 9 de marzo de 2022, 17:55 h (CET)

“Quiero franquiciar mi negocio” ha sido, en múltiples ocasiones, la reflexión de muchos empresarios y/o emprendedores a los cuales les han surgido dudas y consultas de todo tipo en el mismo momento.

Como por ejemplo, cuando la empresa reúne los requisitos para poder franquiciarse, qué normativas a nivel legal se tienen que cumplir para poder franquiciar la empresa, por dónde se debe comenzar, qué se necesita, cómo conseguir a los futuros franquiciados, qué canon de entrada de franquicia se tendría que cobrar, cómo estructurar elroyalty de franquicia, y así una infinidad de cuestiones.

De aquí la importancia de contratar los servicios externos de una consultora de franquicias, profesionales con amplia experiencia en el sector que ayudarán a los interesados en todo lo necesario para la puesta en marcha de su franquicia, así como en su desarrollo y expansión.

Teniendo presente que el desarrollo de un negocio como franquicia implica una dedicación total al tema en cuestión, y que el propietario y/o gerente de la empresa no puede dejar de lado sus obligaciones diarias (compras, clientes, personal, administración, etc.), contar con los servicios externos de profesionales que se encarguen de todo ello permitirá seguir gestionando el negocio con total tranquilidad y afrontar la expansión de la marca con totales garantías de éxito.

Para iniciar el desarrollo de una franquicia, antes de nada hay que definir las características de la franquicia; inversión inicial, canon de entrada, royalty fijo o variable, perfil del franquiciado, ubicaciones y localizaciones, etc. Y una vez diseñado el modelo de franquicia, hay que preparar toda la parte documental y legal; Contratos de Franquicia, Manual de Franquicia, Dossier Comercial de la Franquicia y el Plan de Negocio de la Franquicia.

A partir de este momento, cuando ya se ha definido el modelo y se ha redactado y preparado toda la parte documental, es cuando se está preparado para iniciar la parte comercial y de expansión de la franquicia: diseñar y ejecutar campañas de marketing para dar a conocer la franquicia, búsqueda y captación de los emprendedores y/o inversores que serán los futuros franquiciados, selección de las ubicaciones idóneas, etc.

A nivel de tiempos de desarrollo, lo habitual sería invertir alrededor de dos meses en el desarrollo de toda la parte documental y a partir de aquí iniciar la selección de los futuros candidatos a franquiciado/a.

En cuanto al número de aperturas por año, no hay una regla exacta, ya que dependerá mucho del modelo de franquicia y el sector en que se ubique la marca. Lo habitual sería el primer año abrir entre una y cuatro franquicias, y así poder comprobar de una forma eminentemente práctica que los protocolos de la franquicia funcionan y llegado el caso hacer las mejoras y cambios necesarios; y a partir del segundo año, intensificar el número de aperturas de una forma continuada.

Con el presente artículo, Empresas que franquician busca poner todas las luces necesarias sobre un futuro modelo de franquicia y hacer desaparecer las dudas que podría tener una persona interesada sobre cómo enfocar el desarrollo de su marca como franquicia. En este caso, la compañía especialista está a disposición para asesorar, ayudar y gestionar de forma integral el desarrollo de un negocio como franquicia. Empresas que franquician, una consultora con cobertura en toda España, ha desarrollado y acompañado en los últimos 4 años a 63 empresas (de diferentes sectores y modelos de negocio) en el proceso de expandir su negocio solo en España, adaptándose a las necesidades de cada una de ellas. Además, cuentan con sucursales y oficina propia en México, Colombia, Perú y Ecuador.

En Empresas que franquician, el trato personalizado está más que garantizado, ajustándose a las necesidades del interesado y orientando todos sus esfuerzos a alcanzar los objetivos. Precisamente por eso, en toda la parte comercial y de expansión, trabajan únicamente a éxito.



