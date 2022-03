Artículos personalizados para regalar con Albithinia Emprendedores de Hoy

miércoles, 9 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Con la fama de algunos personajes de ficción en películas, cómics, videojuegos o series de televisión, personalizar obsequios es una iniciativa realmente atractiva. Los artículos personalizados son una excelente opción de regalo para los más pequeños.

En la tienda de juguetes y regalos personalizados Albithinia, ubicada en el municipio de Tortosa, en Tarragona, los clientes pueden encontrar las mejores opciones para regalar, como un cojín personalizado, pulseras de diseños llamativos, mochilas para niños, jarros personalizados, entre otros productos.

Regalos personalizados a precios accesibles con Albithinia En Albithinia existe un catálogo amplio y muy surtido de juguetes con los mejores precios del mercado. El cliente puede encontrar múltiples artículos con diseños de los personajes más famosos de historietas, programas de televisión y videojuegos del momento como Patrulla Canina, Star Wars, Legends of Zelda, Frozen, Peppa Pig o un clásico como Mario Bros.

Dentro del catálogo virtual existen más de 100 opciones con distintas formas, modelos y colores. Sin embargo, los productos de la lista son una referencia, ya que el servicio de personalización incluye cualquier diseño específico que desee el cliente. Cada uno tiene un precio específico en función del tamaño, color y material utilizado.

Encontrar un buen regalo de cumpleaños para los niños es posible en la tienda de Albithinia. Se trata de una manera original y diferente de sorprender a alguien con un regalo.

Albithinia dispone de una tienda online donde el cliente puede realizar su compra de forma segura En la tienda online aparece la descripción detallada de cada producto junto a su precio, incluido el valor correspondiente al IVA. El cliente tiene a su disposición distintas formas de pago, en cuyo caso el único requisito es registrarse en el sistema para efectuar los pagos en línea sin ningún problema.

Los envíos se realizan tanto a nivel nacional como internacional. Por tal motivo, el tiempo de entrega varía en función del destino, al igual que el coste del servicio. Una vez transcurridas las 24 horas desde que se valida el pago, el proceso de envío se inicia con la entrega del producto en la empresa de correos.

La plataforma web de Albithinia posee herramientas fáciles de usar para aquellos clientes que desean adquirir un producto en el menor tiempo posible y no habiten cerca de Tortosa. Mediante el número de WhatsApp que aparece en su sitio web, se pueden encargar pedidos personalizados para tenerlos de forma anticipada. El negocio posee cuentas en distintas redes sociales para mantener informado al público acerca de las ofertas más recientes.



