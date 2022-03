Cursos de árabe de dialecto shami o dariya Emprendedores de Hoy

martes, 8 de marzo de 2022, 17:15 h (CET)

Aprender árabe toma relevancia en los países donde esta lengua tiene una gran presencia, como España. La gran población marroquí presente en el país, sumada a los puestos de trabajo que requieren el conocimiento del idioma, son dos de las razones más importantes para contratar cursos de este tipo.

La Academia Árabe es un instituto que brinda cursos de árabe shami o dariyapersonalizados tanto de forma presencial como virtual. La academia es una de las mejores valoradas en Madrid, ya que implementan un método propio construido por profesores nativos que se enfocan en sacar lo mejor de sus estudiantes.

Las opciones disponibles en los cursos de Academia Árabe son el dariya, egipcio y shami El curso de árabe dialectal se enfoca en el aprendizaje de las variantes que existen de una región a otra del mundo árabe. Los dialectos se caracterizan porque son la lengua que se habla en la calle, por lo que es necesario su aprendizaje. Las opciones disponibles en los cursos de Academia Árabe son el dariya, egipcio y shami, que se imparten tanto individualmente como en grupo.

El dialecto dariya se habla en Marruecos y con algunas variaciones en regiones del norte de África, excepto en Egipto. En vista de que los marroquíes son la población migrante árabe más numerosa en España, resulta una buena decisión estudiar el dialecto marroquí para trabajar en los servicios sociales y relacionarse con la comunidad.

Por su parte, el levantino o shami se habla en países de Medio Oriente como Siria, Líbano, Palestina y Jordania. Al ser países con mucha producción cultural, es fácilmente comprensible en todo el mundo árabe. Asimismo, está presente en el sector de la cooperación internacional y el desarrollo.

Aprender árabe de forma rápida Las profesoras de Academia Árabe afirman en todo momento que las fórmulas mágicas no existen y que los métodos para aprender árabe en tiempo récord no funcionan. Sin embargo, ofrecen un método eficaz que depende del número de horas que el estudiante dedique a las clases diarias y la organización que disponga.

El primer paso es tener un plan de estudio personalizado y, de ser posible, establecido por un profesional de la materia. En segundo lugar, es importante que el estudiante se marque objetivos realistas, ya que las metas inalcanzables no son una buena opción porque pueden generar frustración.

Otra acción imprescindible es que los alumnos inserten el idioma árabe en su vida cotidiana. En ese sentido, las actividades que guardan un gusto especial son las más recomendadas, como mirar películas, leer libros o escuchar música, todo en árabe.

Los horarios se establecen de acuerdo a las solicitudes recibidas, con una duración de 2 horas por cada clase. Para acceder al formulario de inscripción, los estudiantes pueden ingresar en el sitio web de Academia Árabe y ponerse en contacto con un equipo de asesores.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.