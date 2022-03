¿Cómo es un tour 360? Martins Things Emprendedores de Hoy

martes, 8 de marzo de 2022, 16:17 h (CET)

Las herramientas tecnológicas han evolucionado a tal nivel que, actualmente, permiten simular y digitalizar todo tipo de experiencias como, por ejemplo, visitas o recorridos turísticos en distintos sitios de interés. A lo largo de los últimos años, ha sido necesario cambiar algunos métodos o acciones a causa de las restricciones del COVID-19, por lo que este tipo de herramientas han ayudado a los sectores más afectados por ello, como los hoteles, centros turísticos y culturales, entre otros.

Martins Things, una empresa que nace como una agencia de publicidad y marketing digital, es hoy en día una de las más reconocidas especialistas en el desarrollo y publicación de tours virtuales 360 en 3D, una herramienta que ayuda en diversos sentidos a los negocios de estos sectores, no solo como una alternativa frente a las medidas de confinamiento, sino como un poderoso instrumento promocional que ayuda a conseguir más visitas hacia el establecimiento.

Recorridos virtuales de 360 grados Muchos servicios en este mercado ofrecen una digitalización completa del recorrido, pero el resultado muestra fotografías distorsionadas y poco realistas, que desdibujan el atractivo de las instalaciones. Es ahí donde los servicios de Martins Things hacen la diferencia, ya que cuentan con un equipo profesional altamente capacitado en la creación de recorridos virtuales en 3D con un alto nivel de detalle, que generan una experiencia profundamente inmersiva.

Sus herramientas tecnológicas, de las más avanzadas en el sector, les permiten generar imágenes en tres dimensiones de cualquier tipo de instalación, desde plazas, palacios y palacetes hasta museos o incluso oficinas. El equipo de Martins Things realiza un escaneo completo del recinto correspondiente, a partir del cual genera un recorrido virtual de 360 grados, con imágenes altamente realistas y una dinámica de movimiento que sumerge a los participantes en la experiencia de recorrido.

La calidad de estas simulaciones virtuales ofrece a los usuarios la posibilidad de sentir una experiencia completa de visita a estos lugares sin necesidad de salir de su casa, estudio u oficina, ya que solo necesitan un par de gafas VR para disfrutar el recorrido.

¿Cuáles son las ventajas de un recorrido virtual? Los recorridos simulados en 3D no solo representan una alternativa ante el obligado confinamiento a causa del COVID-19, también son una herramienta de marketing sumamente útil, especialmente para hoteles, empresas y sitios turísticos. Aquellos emprendimientos de este tipo que han optado por incorporar este producto digital han notado como su recorrido virtual se viraliza con rapidez en el entorno digital.

Cuando se realiza con tecnología adecuada y buena calidad de la imagen, como lo hace Martins Things, los recorridos virtuales pueden llegar a causar un gran impacto entre los usuarios, que ayuda a la difusión del sitio y al incremento de visitas y reservas. Es por ello que muchos de los negocios turísticos que cuentan con un recorrido virtual perciben más visitas de turistas, en comparación con aquellos que no cuentan con esta herramienta.



