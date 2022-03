Contratar un redactor SEO para llevar el blog Emprendedores de Hoy

lunes, 7 de marzo de 2022, 16:29 h (CET)

Cada día son más los negocios digitales que deciden contratar un redactor SEO para crear los contenidos de su blog, sin embargo, encontrar un buen profesional de la redacción que domine las técnicas SEO no es tarea sencilla.

Tanto la optimización de los textos para el motor de búsqueda como el marketing de contenidos son campos populares, no obstante, requieren un conocimiento muy específico que no posee cualquier redactor.

En la actualidad, un negocio que pretenda invertir parte de un presupuesto en crear contenidos para atraer clientes con su blog, tiene la opción de contratar un redactor SEO que esté cualificado para dar ese servicio.

¿Qué le diferencia de los redactores habituales? El redactor SEO posee un conocimiento profundo de conceptos como la intención de búsqueda del usuario, las palabras clave, los enlaces, el meta title, entre otros.

En definitiva, sabe cómo optimizar un texto para que sea atractivo a ojos del algoritmo de Google.

¿Qué es un redactor SEO? Un redactor SEO es un profesional que crea contenido relevante para las necesidades e intereses de un tipo de usuario concreto, como puede ser el buyer persona de un negocio digital. También se le conoce como SEO Writer.

El objetivo principal de este tipo de redacción es satisfacer las necesidades que plantean los usuarios en los buscadores como Google.

Escribir para SEO no tiene nada que ver con el copywriting, aunque son técnicas compatibles.

La redacción SEO consiste en optimizar el texto para facilitar al algoritmo del buscador la comprensión del contenido, y que lo clasifique en el lugar adecuado.

Por tanto, el redactor SEO debe estar al día de las actualizaciones del algoritmo de clasificación de Google, así de cómo impactan estas en los contenidos que crea.

Este tipo de profesionales, los redactores SEO, tienen una gran demanda en el mercado digital, ya que los contenidos de los blogs tienen implicaciones importantes para cualquier empresa que busque posicionarse bien en Google.

Hoy en día, el algoritmo del buscador está diseñado para analizar la participación del usuario y la experiencia de lectura en lugar de la densidad de palabras clave, como se cree popularmente.

Esto significa que los redactores SEO deben centrarse en crear contenido que interese a los lectores y los anime a permanecer en la página.

Los motivos para contratar un redactor SEO profesional A la hora de contratar un redactor SEO es conveniente asegurarse de elegir uno que sea capaz de producir contenido que de verdad ayude al negocio a crecer.

Aunque la realidad es que, con tanta oferta de redactores, saber cuál es el adecuado puede ser un desafío.

Para encontrar un excelente redactor de SEO es necesario investigar, preguntar, solicitar testimonios de clientes anteriores, ver los contenidos que ha escrito sobre temas relacionados con el sector, averiguar si tiene experiencia con proyectos o clientes similares, y saber la carga de trabajo que soporta en su día a día.

Con toda esa información, es suficiente para saber si es la persona adecuada para un proyecto.

En cualquier caso, ante la duda, se le puede encargar un primer artículo y, según el resultado, decidir si se continúa trabajando con él o se descarta.



