Los beneficios de la leche de coco, la bebida vegetal con la que se pueden hacer recetas sanas

lunes, 7 de marzo de 2022, 15:57 h (CET)

Un alimento que aporta muchas propiedades beneficiosas a la salud es la leche de coco. Su agradable textura y delicioso sabor, convierten este producto en una alternativa muy recomendable para las personas que buscan qué comer, al mismo tiempo que siguen una alimentación saludable. Esto se debe a que pueden ingerirlo en una bebida o incorporarlo en distintas recetas veganas.

Comer saludable, también puede ser delicioso. Por esta razón, en Mediterranean Superfoods disponen de una amplia variedad de alimentos ecológicos, entre ellos, leche de coco deshidratada que contiene un elevado porcentaje de ácidos grasos y una inigualable textura cremosa, llena de sabor.

¿Cuáles son los beneficios de consumir leche de coco? El coco es una fruta muy popular en los países latinos. Sin embargo, debido a su buen sabor y sus beneficios, se ha convertido en un alimento cada vez más buscado en todo el mundo. Una de las variedades más solicitadas es la leche de coco, esta se extrae de la pulpa blanca de la fruta que contiene propiedades muy beneficiosas para el organismo.

Principalmente, la leche de coco no contiene lactosa, por lo cual puede ser un sustituto ideal para personas intolerantes a la leche de vaca o que tienen una dieta vegana. Este alimento es rico en proteínas y fibra que aportan una amplia dosis de energía, por cada 100 gramos se recibe aproximadamente 354 kilocalorías.

Además de su elevado porcentaje de vitaminas, también tiene una amplia dosis de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas que garantizan una mejor salud cardiovascular.

Por otro lado, incluir este alimento en la dieta diaria ayuda fortalecer el sistema inmunológico, previniendo enfermedades y virus. Asimismo, debido a su alto contenido de hidratos de carbono es capaz de mejorar el rendimiento físico, por lo cual su consumo es recomendable para deportistas de diferentes niveles.

Amplio catálogo de alimentos ecológicos Mediterranean Superfoods se ha posicionado como el primer e-commerce de España dedicado a la venta de alimentos ecológicos y superalimentos a granel. La tienda cuenta con un amplio catálogo de productos sin gluten, por lo cual los consumidores veganos y celiacos encuentran en este espacio comercial una gran opción.

Para los clientes interesados en consumir productos ecológicos a base de coco, ofrecen leche de coco en polvo con una textura muy fina que se puede disolver en agua o incorporarse en cualquier tipo de alimento como ensaladas, dulces y merengadas. Además, este producto puede adquirirse en su página web en dos presentaciones, en un paquete de 100 gramos o a granel. Además, la tienda hace envíos gratis en toda la península, a partir de los 35 €.

Siguiendo su filosofía ecológica, vegana y solidaria, Mediterranean Superfoods promueve medidas específicas destinadas a mejorar la alimentación de sus clientes, ofreciendo precios accesibles, ya que se centran en la idea de que los productos veganos no tienen por qué ser los más costosos del mercado.



