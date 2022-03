Emprender y crear una empresa propia con consultores especializados Emprendedores de Hoy

El Covid-19 trajo consigo la necesidad de adaptación a una nueva era que ha permitido tomar conciencia de que es posible no solo trabajar desde casa, sino también alcanzar el éxito a través de un negocio propio.

Para lograrlo, resulta conveniente la implementación de medidas que hagan que la constitución de empresas pueda lograrse de manera práctica, rápida y cómoda,sin tener que causar traumas en el emprendedor.

Lo importante en este punto es no desistir en su propósito de crear una empresa. Para ello, se han constituido grupos de trabajo que asesoran en este sentido y que guían en la consecución del objetivo principal de tener un negocio propio, denominados Puntos de Atención al Emprendedor (Siglas PAE).

¿Qué son los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE)? Los PAE son ventanas presenciales o electrónicas que se encargan de brindar asesoría, formación y apoyo para los nuevos emprendimientos y conformación de nuevas empresas, colaborando en los trámites de financiamiento, fiscalización y contratación laboral, así como dar inicio al trámite administrativo para la constitución de la sociedad ante los entes respectivos.

Muchos de los nuevos emprendedores se hacen la misma pregunta: “¿Cómo se constituye una empresa y cuál es la forma jurídica más acorde a las necesidades?”. Hay infinidad de formas jurídicas para constituir una sociedad: Sociedad Limitada, Sociedad Anónima, Sociedad Laboral. Los PAE son los encargados de perfilar y encontrar la mejor forma jurídica que se adapte a las necesidades y, sobre todo, que sea acorde con la actividad que se lleve a cabo.

Dentro de estos grupos de asesoría y acompañamiento legal se encuentra la conformada por Martínez Caballero Abogados, consultores y abogados especializados en Derecho Fiscal, Contable y Laboral quienes procuran la gestión, para quien quiera comenzar su negocio, de manera rápida y simple.

Consideraciones para iniciar un negocio propio Antes de empezar, se debe tener claro cuál es la necesidad del cliente que desea atender, las fortalezas para cumplir el objetivo, los recursos que necesita para emprender el negocio y establecer las estrategias para lograrlo. Todo esto se puede lograr y realizar con el equipo de Martínez Caballero Abogados, quienes pueden brindar una asesoría jurídica e integral de forma online desde cualquier país del mundo. Para contactar con este despacho de abogados se puede programar una asesoría virtual.

Cuando se decide emprender un negocio, existen factores que empujan hacia la necesidad de arriesgar haciendo lo que se quiere y disfrutando de lo que se hace, pero hay que tener claro que resulta fundamental ser responsable de las decisiones y rectificaciones en pro de superar los retos impuestos.

Crear una empresa, si se tiene el asesoramiento jurídico indicado, puede ser una alternativa fácil y cómoda, que ayuda a cumplir los sueños como empresario.

Crear un proyecto de vida, crear un negocio, crear un sueño, pero siempre con el mejor asesoramiento jurídico posible. En Martínez Caballero Abogados consiguen dar luz verde a una nueva vida.



