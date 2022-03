Mesas de centro o auxiliares de Home and Relax Emprendedores de Hoy

lunes, 7 de marzo de 2022, 10:58 h (CET)

Llenar los espacios y estancias con un mobiliario idóneo es proporcionar estilo, coherencia y calidez, con un sello de autenticidad y personalidad. En este caso, las mesas de centro o auxiliares son muebles que generan impacto y dan un toque especial a los lugares.

En el mercado, existe una gran variedad de compañías enfocadas en este sector, pero no todas han implementado un amplio catálogo para todos los gustos y necesidades con innovación, calidad y precios competitivos.

Home and Relax fabrica en España y se dedica a la venta online de muebles para el hogar. Además, tiene más de 30 años de experiencia y se ha posicionado como una de las empresas más demandadas de interiorismo.

Motivos por los que las mesas de centro y auxiliares dotan a los espacios de vida La funcionalidad de la mesa de centro va más allá de la decoración y tiene la cualidad de brindar orden, dando mayor presencia a una habitación. En esta mesa, pueden ir libros, flores, velas y hasta ceniceros. Además, es un mueble adaptable, por lo cual puede representar de forma simple la personalidad de quien la usa.

Su color, estilo y material pueden compenetrarse de manera magistral con la casa en la que se encuentre y su ubicación dentro del espacio depende de los gustos y las necesidades de las personas. La mesa auxiliar puede ser una mesa de centro en sí misma o no, por lo que puede servir de complemento a otros elementos dentro de la estancia y fungir como mesa rinconera o mueble para ubicar llaves, plantas, teléfonos, jarrones y lo que se desee.

Home and Relax, expertos en muebles y descanso para todos los públicos Home and Relax ofrece mesas de centro y auxiliares funcionales y decorativas adaptadas a todos los gustos y necesidades. Sus tamaños, materiales, formas y presentaciones son variados, por lo cual brindan un ambiente acogedor y contemporáneo al mismo tiempo. Asimismo, dispone de una gran diversidad de materiales como metacrilato y cristal, madera, chapa natural, acero lacado, mármol, etc.

De la misma forma, son fáciles de mover y vienen con descuentos considerables que se ajustan a todos los presupuestos.

Dar vida a los espacios es posible con iniciativas como Home and Relax. Esta compañía ofrece, además de mesas, todo tipo de muebles, sillones, sofás, sillas, taburetes, dormitorios, escritorios y demás artículos de decoración pensados para todas las estancias.



