Penguins expone los ejercicios que se pueden realizar durante el embarazo Emprendedores de Hoy

lunes, 7 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

La actividad física es fundamental para mantener un estado de salud favorable y para las mujeres en estado de embarazo, supone varias ventajas durante la gestación y el parto. Aunque mantenerse activas físicamente es importante para las embarazadas, no toda actividad deportiva es recomendable durante esta etapa. Por esta razón, Penguins, una academia especializada en prácticas deportivas para embarazadas y bebés, recomienda ciertos tipos de ejercicios para embarazadas.

El deporte durante la etapa del embarazo Expertos del equipo de Penguins sugieren que las mujeres realicen actividad aeróbica sin impacto a lo largo de toda la gestación, ya que esta no supone un riesgo para la salud del feto y sí permite al cuerpo prepararse físicamente de cara al día del parto. Las mujeres pueden realizar sin ninguna preocupación actividades como caminatas, la máquina elíptica, la bicicleta estática, ejercicio en el agua y la natación. Por otra parte, dentro de la actividad física contraindicada para las embarazadas, se encuentran todas aquellas prácticas que puedan presentar un alto riesgo de golpes o caídas como los deportes de contacto, la bicicleta de montaña, los deportes con raqueta, entre otros. Si bien es cierto que durante el primer trimestre del embarazo, la madre puede presentar síntomas físicos que la aparten de la práctica deportiva como las náuseas y el vómito, no existe ninguna contraindicación para que se haga deporte desde el primer día de la gestación, todo dependerá de las condiciones en las que se encuentre la madre para realizarlo.

Un lugar para la práctica deportiva gestacional Aunque muchas madres gestantes se encuentran dispuestas a practicar un deporte durante el embarazo, la mayoría no sabe qué rutina seguir ni con qué frecuencia realizarla. Es por eso que Penguins ofrece a las mujeres un completo programa deportivo de preparación llamado AIPAP Terra, el cual las acompaña en su actividad física mientras les enseña ejercicios que fortalezcan su cuerpo para el parto. También ofrece un programa completo de ejercicio físico en el agua que les brindará un espacio de deporte sin arriesgar su integridad física, teniendo en cuenta que nadar es tal vez la actividad menos peligrosa durante el embarazo, ya que el agua permite una total libertad del movimiento sin el peligro de un golpe o traumatismo. Junto a profesionales del deporte y el cuidado prenatal, Penguins ha construido un lugar seguro que le ofrece a las mujeres un espacio de salud y esparcimiento, para que su embarazo sea una etapa de tranquila y placentera espera, mientras se preparan para la llegada de un nuevo ser humano al mundo.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.