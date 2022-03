Woinfi Legal y los casos de suplantación de identidad Emprendedores de Hoy

El fichero de morosidad de la ASNEF, Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, es la principal lista de deudores en España y contiene los datos de las personas que no cancelaron sus deudas con bancos, empresas de seguros o servicios generales.

La aparición en esta lista acarrea una serie de desventajas como una mayor desconfianza por parte de entidades financieras al momento de dar préstamos.

En los últimos años, han aumentado los casos de personas que aparecen en dicho fichero por un problema de suplantación de identidad. Para solventarlo, despachos como Woinfi Legal ofrecen un servicio jurídico que incluye la tramitación de reclamaciones y denuncias referentes a la usurpación de los datos personales.

¿Qué es la suplantación de identidad y cómo esto puede causar la inclusión en el fichero de morosidad? La suplantación de la identidad es un caso que se está volviendo cada vez más común. Según el portal Statista, más del 5% de los internautas en España han sido víctimas de este fenómeno. Consiste en el robo de datos personales con fines de aprovechamiento y estafa para conseguir un beneficio generalmente económico. La razón por la que este fenómeno está en auge se relaciona con el crecimiento del internet y las redes sociales, medios por los cuales muchos usuarios exponen información privada.

Entre las consecuencias más comunes del robo de identidad en España se encuentra la adquisición de deudas. De esta forma, los delincuentes contratan servicios costosos o piden un préstamo a nombre del afectado, provocando así una deuda que se incluye en el fichero de morosos.

Para saber si efectivamente la inclusión en el listado de morosidad es por causa de una suplantación de identidad, el paso crucial es verificar los datos de domicilio. Si esta información no coincide con la presentada en el informe de ASNEF es que se ha producido una usurpación de datos.

Woinfi Legal ofrece asesoramiento experto para particulares y empresas La suplantación de identidad conlleva penas severas para quien la perpetra. Por esta razón, es necesario solventarlo con la ayuda de una firma de gestores legales. En este sentido, Woinfi Legal se encarga de hacer un estudio del caso y recopilar las pruebas para proceder con la denuncia, así se saldrá de la lista de morosos.

Además de esto, el gestor asignado trabajará para lograr una indemnización por la suplantación de la identidad, la cual es un derecho de aquellas víctimas que han sufrido un perjuicio económico o moral a causa del robo de datos.

En Woinfi Legal son expertos en asesoramiento para empresas y particulares. Los expertos se encargan de resolver problemas de solvencia y deuda, borrando todos los datos de aquellas personas que estén en los ficheros de la ASNEF.



