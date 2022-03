Diseño y mantenimiento web, de la mano de los diseñadores web Necotec Emprendedores de Hoy

domingo, 6 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Para el diseño de páginas web profesionales, no solo es necesario que su apariencia sea estética y atractiva. Características como la usabilidad, velocidad de carga, seguridad y flexibilidad para adaptarse a diferentes dispositivos son imprescindibles para que un sitio web cumpla con los estándares básicos de navegación.

Asimismo, el diseño y desarrollo de un sitio web funcional debe ir acompañado de una serie de complementos que garanticen su óptimo funcionamiento. En este contexto, están incluidas las herramientas de posicionamiento SEO, publicidad SEM y mantenimiento.

Necotec es una empresa de diseño web que se encarga de que cada proyecto asumido logre crecer en internet, gracias a la planificación y ejecución de estrategias efectivas realizadas por uno de los mejores diseñadores web de Barcelona, que arrojan resultados reales.

El diseño de un sitio web no es opcional para las empresas La transformación digital avanza rápidamente y contar con presencia en internet dejó de ser una opción, desde hace varios años, para convertirse en una necesidad. En este sentido, la creencia de que solo los e-commerce pueden beneficiarse del marketing digital es cosa del pasado. En la actualidad, todo tipo de empresas encuentran en los diseños web múltiples ventajas que ayudan a optimizar la actividad comercial.

Al igual que una oficina o local con mala estética pueden generar desconfianza en potenciales clientes, en el ámbito digital una página web con un diseño poco práctico, desactualizado y que no capte la atención de los usuarios, difícilmente logrará que se produzcan ventas. Por lo tanto, una página hecha por diseñadores web profesionales es aquella que combina calidad, con los valores y la personalidad que identifican a la empresa.

SEO y SEM, dos herramientas para construir un proyecto verdaderamente exitoso Una vez que se ha realizado un diseño web que cumple con todas las características para ofrecer a los usuarios una experiencia única, es necesario implementar estrategias enfocadas en el posicionamiento de la plataforma, dentro de los buscadores más utilizados por los internautas.

Una vez acabado el trabajo de los diseñadores web, comienza el trabajo del especialista PPC (Pay Per Click) donde una de las herramientas más importantes para el cumplimiento de este objetivo es la publicidad SEM (Search Engine Marketing), que a corto plazo permite a las empresas captar potenciales clientes y conseguir una mayor visibilidad.

Por otro lado, el conjunto de técnicas que contempla el posicionamiento SEO (Search Engine Optimization) ayuda a las empresas a establecer su presencia en internet de manera constante y a largo plazo.

Una estrategia SEO y SEM, que adicionalmente incluya un servicio de mantenimiento, marcará la diferencia para el desarrollo de un sitio web exitoso. Dejar esta tarea en manos de Necotec, expertos en diseño web y marketing digital, es tener garantía del correcto funcionamiento de la página, sin errores ni imprevistos que entorpezcan el desempeño del negocio.



