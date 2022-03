Laboratorios Diama se especializa en el control medioambiental Emprendedores de Hoy

sábado, 5 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Sean pozos, redes domésticas o agua embotellada, es importante que su calidad ambiental y sanitaria sea, por lo menos, apta para el consumo humano, pues de lo contrario, puede poner en riesgo no solo la salud, sino la vida de las personas. El agua es un elemento tan compenetrado en la actualidad que, la mayoría de las veces, ni siquiera se reflexiona sobre la calidad de las diversas fuentes que se usan.

Cuando se requiere evaluar la calidad del agua, es importante contar con análisis certificados, que puedan garantizar la calidad y credibilidad de los resultados. Para llevar a cabo esta tarea, Laboratorios Diama tiene un equipo técnico y humano altamente capacitado, especializado en análisis y control ambiental, para garantizar los resultados de sus estudios, los cuales se especializan, sobre todo, en análisis de aguas y alimentos.

Análisis altamente precisos para todo tipo de aguas Este laboratorio medioambiental reconoce la importancia de la calidad del agua para el bien común de la sociedad.

Es por ello, que sus medios técnicos y recursos humanos van enfocados hacia esa perspectiva, donde lo importante no solo es ofrecer un análisis que certifique de forma precisa la calidad del agua, sino, en general, usar esos análisis y todos los recursos para ayudar a sus clientes a garantizar una calidad adecuada del agua en sus respectivas fuentes.

Es por ello, que cuentan con herramientas para el análisis de aguas en diversos escenarios, como redes domésticas, pozos y cisternas, agua embotellada o portable, fuentes de agua para riego e incluso, análisis de aguas residuales.

Sus métodos y equipo técnico les permiten realizar estudios microbiológicos altamente precisos en aguas procedentes de cualquiera de estas fuentes, lo cual ayuda a prevenir y combatir diversos riesgos biológicos como la legionela o el coronavirus. El mejillón cebra, una peligrosa especia invasora, en cuyo control y prevención, estos laboratorios son pioneros dentro de España.

Pioneros en análisis de aguas y control ambiental A día de hoy, Diama es una marca reconocida como líder entre los laboratorios de análisis ambiental en todo Aragón. Sus servicios son altamente reconocidos por la calidad de sus procesos, la credibilidad de sus resultados, el profesionalismo de su equipo humano y, además, el énfasis en brindar un adecuado servicio al cliente, lo que incluye el cuidado de la información y la confidencialidad de sus servicios, además de asesoría y acompañamiento con los procesos de análisis y tratamiento del agua.

Sus fundadoras, la bioquímica Lourdes Díez-Antoñanzas y la profesional Inés Díez-Antoñanzas, cuentan con un amplio recorrido en el manejo y dirección de laboratorios de análisis de aguas. Es esa trayectoria, junto con la experiencia y conocimientos acumulados en el proceso, los que se plasman en su actual proyecto, Laboratorios Diama.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.