Auro Frutos Secos, tradición e innovación para satisfacer los paladares más exigentes

viernes, 4 de marzo de 2022, 14:39 h (CET)

En los últimos años, el mercado de los frutos secos ha experimentado un importante crecimiento. Por un lado, a causa de su alto valor nutricional y, por otro, por la calidad y variedad de sus sabores, los cuales impulsan un aumento en el consumo de estos productos.

Una de las empresas que comprende el valor de estos alimentos es Auro Frutos Secos, una marca que, si bien aprovecha el auge actual de estos productos, cuenta con una trayectoria de casi 50 años en este mercado. Ha desarrollado diversas variantes y recetas que han llegado, en algunos casos, a ser productos de clase mundial.

Mantener viva la tradición artesanal Durante su larga trayectoria, Auro Frutos Secos ha mantenido viva la tradición artesanal que se transmite en sus recetas desde la época de sus fundadores hasta el día de hoy. Su visión actual tiene como pilar fundamental este principio, por lo que todos los recursos y mejoras tecnológicas que se incorporan tienen un respeto extremo por esa artesanía en las elaboraciones, consiguiendo con esta fusión que sus frutos secos sean un producto reconocido mundialmente por su sabor y calidad.

Este es el caso de la almendra marcona frita, uno de los productos más destacados de esta marca. Su proceso de elaboración garantiza en este producto una textura crujiente que destaca como su característica insignia, junto con su notable aroma y exquisito sabor. Características que no solo han generado una gran aceptación por parte de los consumidores, sino que le han valido el reconocimiento como una de las mejores almendras fritas del mercado, lo cual ha motivado a la empresa, recientemente, a comercializar este producto vía online.

Los 50 años de recorrido de la empresa Las casi 5 décadas que lleva esta empresa en su mercado reflejan, no solo la calidad de sus productos, sino la capacidad de adaptación de sus nuevas generaciones. Han encontrado los medios para seguir creciendo como empresa y para mejorar aún más la calidad de sus diferentes productos, sin perder de vista su historia y los orígenes de su marca en el proceso.

Gracias a esta visión, lo que nació como un negocio familiar es ahora una empresa con una notable presencia a lo largo de todo el globo, que procesa y distribuye alrededor de 4 millones de kilos anuales de sus productos para satisfacer la demanda de sus clientes.

A pesar de todo este crecimiento y del volumen de ventas, nunca ha perdido de vista el objetivo central de su filosofía empresarial, que radica en ofrecer siempre y para todos sus clientes un producto de la más alta calidad, capaz de satisfacer a los paladares más exigentes.



