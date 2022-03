La importancia de contar con desfibriladores en comunidades de vecinos Emprendedores de Hoy

En una comunidad de vecinos, es común hallar implementos para un procedimiento de emergencia como, por ejemplo, extintores o mangueras de incendios.

Sin embargo, algo que no es tan común es la presencia de un desfibrilador para usar en caso de ataques cardíacos, una situación más común de lo que usualmente se cree. Aproximadamente, un 70 % de los ataques cardíacos ocurren en las inmediaciones de la residencia de sus víctimas, según las estimaciones en España.

Debido a esta situación, un desfibrilador de emergencia en edificios o comunidades puede salvar vidas, aunque para ello, también es importante conocer su modo de uso y el procedimiento de intervención adecuado. Por esta razón, Coach RCP ofrece facilidades para implementar este instrumento junto con la capacitación necesaria para utilizarlo en casos de emergencia.

Un desfibrilador para emergencias que puede salvar vidas Las comunidades de propietarios tienen una afluencia constante de residentes y propietarios. Por esta razón, es más probable que alguno de los residentes pueda estar presente en caso de un ataque cardíaco para brindar asistencia. Sin embargo, poco se puede hacer si no se cuenta con herramientas y conocimientos adecuados para poder actuar estos casos.

Para estas situaciones, Coach RCP facilita la implementación de un desfibrilador externo semiautomático (DESA), diseñado para uso doméstico. Por un precio módico o incluso alquilándolo, se puede instalar en una zona visible y fácilmente accesible de cualquier edificio o propiedad comunitaria, junto con su respectiva señalética y un equipo básico de RCP para emergencias.

La instalación incluye la documentación respectiva para monitorear el estado y tiempo de uso del equipo y realizar el mantenimiento o renovación que se requiera según el caso. Además, ofrecen procesos formativos en técnicas RCP, en las que se capacita a los participantes en el uso del DESA, con el fin de que los vecinos puedan usar adecuadamente este instrumento frente a una emergencia cardíaca.

La importancia de la RCP fuera del entorno sanitario Más que una simple prestación de servicios, el trabajo de Coach RCP es un apoyo para salvar vidas, mediante la difusión de los conocimientos y la formación en reanimación cardiopulmonar para personas de todo contexto laboral y profesional, a fin de que estas herramientas se puedan aplicar en todo tipo de entornos cotidianos, como empresas, centros educativos, consultorios dentales, centros deportivos y geriátricos, además de cualquier propiedad compartida por una comunidad de vecinos.

El objetivo de Coach RCP es convertir todas estas instalaciones en espacios cardioprotegidos, en los cuales, su personal, trabajadores, operarios e incluso usuarios comunes sepan cómo intervenir en caso de un episodio cardíaco. Asimismo, cuentan con los insumos y un equipo técnico apropiado para realizar correctamente esa intervención, de modo que se pueda prevenir o evitar que los ataques cardíacos dentro de estas instalaciones lleguen a ser fatales.



