Los 5 errores más comunes de las reformas integrales Emprendedores de Hoy

viernes, 4 de marzo de 2022, 13:14 h (CET)

Llevar a cabo una reforma integral en una vivienda siempre conlleva cierto grado de dificultad. En estos casos se pueden complicar ciertos aspectos y se pueden generar problemas que supongan un coste más alto del previsto.

Para evitar que la reforma integral de una casa sufra imprevistos, en EGM Grupo, especialistas en reformas integrales, han realizado una pequeña lista con los 5 errores más comunes y un consejo extra para ayudar a que todo vaya sobre ruedas.

No especificar los objetivos de la reforma Es muy importante tener claras las necesidades de una reforma, redactar todas aquellas cosas que molestan diariamente, si se quiere cambiar o hacer nuevas. Quizá se quiere ampliar una habitación, unificar cocina y comedor o tirar alguna pared, todo esto ayudará a saber lo que se quiere y lo que no a la hora de reformar una vivienda.

No tener un presupuesto real Siempre se recomienda que el presupuesto esté bien desglosado para asegurarse de que el presupuesto es verídico y está lo más adaptado a la realidad de cuánto se va a gastar en la reforma. Aun así, siempre pueden existir imprevistos, pero de esta forma no supondrán un gran cambio en las cifras. En EGM Grupo están a disposición para realizar uno de los mejores presupuestos de una reforma.

Contactar solamente con un profesional Este es un error muy común, quedarse con el primer presupuesto que se obtiene. La recomendación es contactar con varias empresas que sean profesionales y mucho mejor si tienen cierta reputación para saber todas las posibilidades que existen. Las empresas profesionales aconsejarán e informarán, tanto en temas legales como en dudas que se tengan sobre una reforma, si se puede tirar la pared que se quiere, si se puede ampliar un comedor, cambiar el tamaño de las ventanas… Los profesionales resolverán todas las dudas.

Es imprescindible ver la vivienda antes de hacer un presupuesto ¿Fijar un presupuesto sin ver la vivienda? Imposible que sea realista. Hay muchas cosas a tener en cuenta a la hora de hacer una reforma, quizá el suelo del jardín no soporta la ampliación de una habitación hacia él, solo lo pueden saber visitando la vivienda, además si no visitan la vivienda se pueden dar más imprevistos de lo habitual. Que un profesional vea la casa antes de hacer un presupuesto es lo correcto, de esta forma incluso podrá resolver dudas y asesorar de antemano.

Los permisos Para hacer una reforma es necesario contar con los permisos de obra, autorizaciones y licencias correspondientes. Las solicitudes no suelen ser difíciles y van a evitar muchos problemas que se pueden dar tanto durante la obra como tras ella.

Un consejo, ¿estética o funcionalidad? Desde EGM Grupo piensan que la comodidad y funcionalidad deben ser primordiales en una vivienda. Está claro que todos quieren una casa bonita, pero, además, es muy importante que se adapte a las necesidades de cada persona y que sea de calidad. Con esto, se refieren a climatización, materiales utilizados, aislamientos, la iluminación… Hay que ser realistas e intentar conseguir la mejor calidad y precio para tener una casa bonita, funcional, cómoda y segura.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.