La aplicación de realidad aumentada de Huawei con Pixel Dreams para sorprender en el Mobile World Congress 2022

jueves, 3 de marzo de 2022, 12:06 h (CET)

El Mobile World Congress 2022 (MWC) se celebra desde el 28 de febrero hasta el 3 de marzo en la ciudad de Barcelona, donde la tecnología de realidad aumentada es una de las áreas más relevantes.

La marca china Huawei ha confirmado su asistencia a este evento y en él anunciará sus últimas innovaciones tecnológicas. Además, los asistentes podrán disfrutar de la realidad aumentada en la que Huawei sumergirá a su público con la ayuda de la empresa Pixel Dreams.

La edición actual del Mobile World Congress El MWC es un congreso de referencia mundial especializado en el mundo tecnológico y la comunicación móvil que se realiza desde el año 2006. El evento tiene una duración de cuatro días, en los cuales se genera una gran expectación, debido a que a él acuden alrededor de 100.000 profesionales, entre ellos, CEOs de grandes empresas tecnológicas de todo el mundo.

Este evento ha ganado gran relevancia, debido a la presencia de grandes figuras del mundo tecnológico o económico como Hiroshi Mikitani, fundador de Rakuten, la tienda en línea online más grande de Japón, o Mark Zuckerberg, fundador de Facebook. Los expositores, más de 1.500, hablan de los últimos avances en áreas como realidad aumentada, software, robótica, hardware, etc. Sin duda, las áreas más destacadas serán el 5G, la Inteligencia Artificial o el Metaverso. Así como se hablará de la tecnología financiera o el cloud net.

En la edición de este año, debido a la pandemia, habrá exposiciones online, presenciales y en formato híbrido.

Después de su cancelación en la época de pandemia, la feria busca recuperar su reconocimiento y recibir muchos más visitantes, tras una última edición con estrictas restricciones.

El lugar escogido para su celebración es la Fira de Barcelona, situada en la ciudad de l’Hospitalet de Llobregat y las entradas ya están disponibles para aquellos interesados en asistir a uno de los eventos más populares del año. A lo largo de los cuatro días, se darán conferencias desde las 9 de la mañana hasta las 19.30 de la tarde.

Según la GSMA, asociación organizadora del evento, esta edición será mucho más extensa y ocupará 3 veces más espació que la de 2021. La ciudad se ha preparado para recibir miles de visitantes, es un congreso totalmente equipado, donde se puede acceder fácilmente con transporte público. Para acceder al recinto, las medidas más destacadas que se deben cumplir para hacer frente al COVID-19 es presentar el certificado Covid, ya que no se realizan PCR ni test de antígenos, y llevar una mascarilla FPP2.

Las novedades de Huawei con Pixel Dreams en el MWC Huawei ha confirmado su presencia en el Mobile World Congress 2022. Este anuncio ha alegrado a los seguidores de la marca china, que dará a conocer sus últimos avances tecnológicos en dicho evento. Pero, además, Huawei quiere que los asistentes a su conferencia puedan disfrutar de una experiencia diferente, a través de un espectáculo de realidad aumentada. Este tipo de tecnología se encarga de mezclar el mundo real con el virtual, ofreciendo una interacción en tiempo real. Los asistentes, gracias a una gran esfera de cristal, podrán disfrutar de esta tecnología, una de las más destacadas del mercado actual. Los usuarios deberán colocarse en el centro de la sala y caminar hacia el interior de la esfera, para poder vivir una experiencia virtual que les permitirá teletransportarse, desde cualquier parte del mundo, a 5 lugares representativos de la ciudad de Barcelona. Esto será posible gracias a una aplicación que los usuarios deberán descargar para poder vivir dicha experiencia.

Está previsto ofrecer un photocall virtual para viralizar el momento. La fotografía se recibirá por correo electrónico y permitirá compartirla en las redes sociales.

Para desarrollar este proyecto Huawei cuenta con la ayuda de la empresa Pixel Dreams, una agencia de comunicación especializada en la implementación de tecnología 3D como realidad virtual, realidad aumentada, animación 3D, etc. Se trata de una compañía reconocida en el sector por su talento, que le ha llevado a trabajar con grandes empresas como Amazon, SEAT, Fundación La Caixa, FCB, La Liga, entre otras.

Disfrutar de la realidad aumentada junto a Huawei y Pixel Dreams es una experiencia que los amantes de la tecnología no se pueden perder.



