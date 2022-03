La importancia de elegir un abogado que esté especializado en Derecho de Familia

Hay circunstancias en la vida, como un divorcio, que requieren el apoyo de un abogado de familia. Cuando una pareja atraviesa una situación de este tipo necesita la ayuda de profesionales especializados que puedan afrontar un proceso judicial para garantizar los derechos de ambos, y, sobre todo, el de los menores.

En este sentido, el despacho Ortega Díez Abogados cuenta con algunos de los mejores abogados de familia Cartagena. Su máxima es primar el derecho de los menores y luchar por sus intereses, puesto que son la parte más débil en los procesos de divorcio o separación.

Razones por las que es importante contar con un abogado de familia El Derecho de Familia es una rama del derecho civil que se enfoca en el marco jurídico de situaciones como el divorcio, la adopción y la custodia de los hijos. En particular, los profesionales de esta especialidad hacen de mediadores entre integrantes de una misma familia y representan a sus clientes frente a los tribunales y en las negociaciones que sean necesarias.

Al tratar cuestiones que están vinculadas con el ámbito personal y que generan un gran impacto emocional en las personas, los profesionales de esta especialidad han adquirido una sensibilidad especial en el trato con sus clientes. Un abogado penalista o mercantilista puede representar a un cliente en un caso de familia, pero no es lo mismo, ya que la experiencia en este campo tan particular da un conocimiento que no está en los libros y es sumamente valioso.

Entonces, la clave para afrontar un proceso como un divorcio, como el ejemplo más común dentro de esta rama del derecho, es contratar a alguien con la suficiente experiencia en este ámbito. Este tipo de problemas requieren de una sensibilidad especial y de habilidades como saber escuchar. Además, el profesional, en estos casos, debe tener sólidas bases legales debe saber transmitir confianza y serenidad.

El rol de un abogado de familia en una separación Ante una crisis familiar el acompañamiento de los abogados de familia debe ser leal y tiene que estar orientado a alcanzar un buen puerto. Si fuera el caso, además, se debe priorizar la salud mental de los niños, el punto más vulnerable en un proceso de disolución familiar. El objetivo en estos casos es alcanzar una solución duradera, con el fin de minimizar los conflictos futuros.

Con particular atención y sensibilidad en todas estas situaciones trabajan algunos de los mejores abogados de Cartagena que son los que integran la firma Ortega Díez Abogados. Con su ayuda, es posible abarcar todas las áreas del Derecho de Familia como los divorcios, las separaciones, las liquidaciones de sociedades de bienes, la paternidad, la filiación y las tutelas, siempre con los conocimientos específicos y la sensibilidad que cada caso requiere.