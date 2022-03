Pacheco & Asociados Arquitectos crean espacios acordes con las personalidades y gustos de sus habitantes Emprendedores de Hoy

miércoles, 2 de marzo de 2022

El color ofrece múltiples posibilidades en la decoración de una vivienda. A partir de la elección de una o varias tonalidades se puede modificar por completo el aspecto de un ambiente sin necesidad de obras ni grandes reformas.

En este sentido, los profesionales de Pacheco & Asociados Arquitectos son capaces de crear distintas ambientaciones a partir del uso de los colores y la percepción de espacios interiores. Pacheco & Asociados Arquitectos es una empresa con 25 años de experiencia en proyectos de viviendas de lujo tanto en España como en Inglaterra.

Las múltiples posibilidades de los colores y la percepción de espacios interiores En líneas generales, los colores más claros y fríos dan una sensación de amplitud a los espacios, mientras que los que son más oscuros hacen que las estancias luzcan más cerradas. Por otra parte, las distintas combinaciones cromáticas y de texturas pueden lograr que un ambiente luzca más alto, más largo, más ancho o también suelen utilizarse para destacar algún elemento en especial.

En particular, los colores neutros, los azules y los verdes son utilizados por los arquitectos de Pacheco & Asociados Arquitectos para crear atmósferas relajantes e inspiradoras, por lo que resultan ideales para salas de estar o dormitorios. En cambio, los rojos, naranjas y amarillos dan una sensación de energía y dinamismo que combina mucho mejor con un cuarto de juegos infantil o una cocina.

El color tiene el poder de cambiar las perspectivas y las sensaciones que se generan en una vivienda. Elegirlos no siempre es tarea fácil. Se trata de un trabajo que requiere de paciencia, tiempo y sensibilidad, de manera que sea posible llegar a escoger gamas cromáticas que funcionen. Muchas personas optan por lo seguro, es decir, tonos neutros y mucho uso del blanco. Sin embargo, con el asesoramiento de especialistas, es posible explorar otras opciones que pueden resaltar los distintos ambientes de una vivienda.

La influencia del color Los colores de una estancia también reflejan la personalidad de las personas y tienen influencia en la salud física y psíquica. Una elección cromática determinada puede crear un ambiente tranquilo o también provocar nerviosismo. La percepción del color, más allá de algunas líneas generales, es subjetiva, por lo que cada persona debe escoger una gama de colores que funcione, dote de armonía a su casa y esté en sintonía con sus emociones.

Es por eso que los profesionales de Pacheco & Asociados Arquitectos recomiendan, antes de pensar en los colores, visualizar la atmósfera que se busca crear. Cuando el objetivo está delineado es más fácil llegar a él.

Los colores y la percepción de espacios interiores son factores clave que es necesario considerar para decorar o reformar una vivienda. Con el asesoramiento de Pacheco & Asociados Arquitectos es posible lograr que los ambientes estén en sintonía con lo que sus habitantes quieren transmitir.



