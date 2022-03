Día del Padre con Full & Briss, regalos exclusivos y sofisticados Emprendedores de Hoy

martes, 1 de marzo de 2022, 17:17 h (CET)

Se acerca el Día de San José y del Padre y en muchas ocasiones no se sabe con certeza qué regalar a esa persona tan importante dentro de la estructura familiar.

Full & Briss es una marca de accesorios especializada en la venta de pañuelos de bolsillo, corbatas, foulards y pashminas que desea unirse a la celebración de la existencia de esos hombres que lo dan todo por su familia, con emoción, buen gusto, elegancia y exclusividad.

Los tejidos de alta calidad como la seda natural, el cashmere y la lana son los preferidos de los clientes y por ese motivo se convierten en el regalo del Día del Padre ideal para aquellos que deseen entregar un regalo novedoso.

Por qué elegir un regalo de Full & Briss para el padre Full & Briss no dispone solamente del regalo ideal para el Día del Padre debido a la calidad de los tejidos que comercializa, sino que además es también original gracias a los estampados, que se convierten en verdaderas obras de arte reconocidas en el ámbito internacional, gracias a los diseños exclusivos y limitados del artista español José Bea Hidalgo. Qué mejor que obsequiar a ese hombre especial con un detalle con estilo, que represente a la cultura española, su belleza y sus emociones. Cada uno de estos fulares o pashminas son elaborados con dedicación y profesionalismo.

En estos complementos, los diseños son 100 % artesanales, lo que brinda a la prenda distinción para aquellos progenitores con deseos de innovar y añadir nuevas prendas a su outfit habitual. Por ejemplo, las coloridas corbatas de Full & Briss pueden adaptarse prácticamente a cualquier tipo de traje e imponer un nuevo código de vestuario.

Un toque elegante y original La mayoría de gente desea lucir bien, cada persona con su propio estilo. Por ello, el vestuario es fundamental, ya que permite formar la identidad de cada una. Dar un toque sofisticado, original y vanguardista a los conjuntos es una manera de dar personalidad.

Full & Briss ofrece a esos hombres en su día varias alternativas para que siempre luzcan bien y lleven un complemento artístico que los haga exponentes de un producto de calidad y de lujo. Las pashminas de Full & Briss son tan auténticas y creativas que incluso se pueden enmarcar para decorar un espacio del hogar o la oficina. En el armario de un padre moderno y con clase no deben faltar las prendas de Full & Briss, tejidos impregnados de color y originalidad. Con una corbata o una pashmina de esta marca los padres serán el centro de todas las miradas.



