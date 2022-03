La Estimulación Magnética Transcraneal (EMT) como tratamiento de la depresión Emprendedores de Hoy

La Estimulación Magnética Transcraneal (EMT) es efectiva para tratar la depresión según un estudio publicado en The American Journal of Psychiatry. Los resultados demuestran que el tratamiento tuvo éxito en al menos el 80 % de los pacientes tratados, lo que supone un gran avance, puesto que la depresión se ha convertido en una de las enfermedades más comunes de los últimos años.

Los tratamientos clásicos para superar la depresión consisten en una combinación de fármacos antidepresivos y psicoterapia. Con frecuencia, estos tratamientos no son efectivos y/o provocan importantes efectos secundarios. En estos casos, el tratamiento mediante Estimulación Magnética Transcraneal (EMT) se convierte en una herramienta terapéutica de primera línea que mejora de forma relevante la calidad de vida de los pacientes con depresión.

En la Unidad de Estimulación Cerebral No Invasiva del Instituto Neurocognitivo INCIA se realiza este tratamiento no invasivo de neuromodulación mediante EMT en pacientes con depresión y otros trastornos neuropsiquiátricos.

¿Qué es la Estimulación Magnética Transcraneal (EMT)? La estimulación magnética transcraneal es una técnica no invasiva, segura e indolora que induce cambios eléctricos en la transmisión cerebral, mediante un generador de campo magnético que envía una corriente a través de una bobina colocada sobre el cuero cabelludo, modulando la actividad cortical, que, en función del protocolo aplicado, producirá aumento o disminución de la excitabilidad neuronal.

Los protocolos y las zonas de estimulación varían en función del paciente y el trastorno a tratar. A diferencia de otros tratamientos, la EMT estimula de forma específica y con alta precisión únicamente el neurocircuito afectado en la patología a tratar. Esto reduce significativamente los efectos secundarios que se presentan con el resto de tratamientos, haciéndola segura, efectiva y precisa.

¿Cómo actúa la EMT a nivel cerebral en la depresión? La EMT modula las áreas cerebrales, activando o inhibiendo determinados circuitos cerebrales implicados en la depresión.

El tratamiento con EMT tiene una tasa de respuesta del 60 % en depresiones que no han respondido a los tratamientos farmacológicos, así como una tasa del 35 % de remisión completa de su clínica.

¿Qué encontrarán los pacientes en Instituto Neurocognitivo INCIA? El Instituto Neurocognitivo INCIA cuenta con una Unidad de Estimulación Cerebral No Invasiva formada por un equipo multidisciplinar, todos ellos con amplia experiencia y formación en el campo de la neuromodulación cerebral no invasiva.

El equipo médico es el responsable de determinar el protocolo de tratamiento, la frecuencia de las sesiones y la duración de las mismas de forma específica para cada paciente.



