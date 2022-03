Peraltalaw acerca los problemas que conllevan los contratos de Arras Emprendedores de Hoy

martes, 1 de marzo de 2022, 16:54 h (CET)

Antes de firmar un contrato de compra y venta de un inmueble, en muchas ocasiones se suele firmar un contrato de Arras. Este contrato compromete, en cierto grado, a una persona adquirir algún bien inmueble, como por ejemplo una casa.

En ocasiones, las Arras en el contrato de compraventa pueden causar algunos problemas. Para ellos, los abogados de Peraltalaw, un gabinete jurídico multidisciplinar especializado en derecho mercantil y civil, pueden ser de gran ayuda.

¿Qué son las Arras? El contrato de Arras es un contrato en el que dos partes pactan un acuerdo de derecho de reserva para la compraventa de un bien. Es decir, es un acuerdo que se realiza previamente al contrato, para reservar la compra de una propiedad, en la se entrega una cantidad de dinero como garantía de que se va a realizar la transacción acordada. Pero, en ocasiones, las Arras pueden presentar varios problemas posteriores. Por ejemplo, si la persona que se comprometió a adquirir un bien inmueble en un límite de tiempo no cumple con lo acordado, la otra parte no está en la obligación de reembolsar la cantidad entregada en el contrato de Arras. Por ello, es necesario que el contrato de Arras cumpla con ciertos requisitos, como el precio y la forma de pago, el plazo para el otorgamiento de la escritura, la identificación del inmueble o la distribución de los gastos de compraventa, entre otros.

Asesoría en problemas mercantiles El gabinete jurídico Peraltalaw cuenta con una alta especialización en asuntos judiciales y más concretamente en derecho mercantil y civil. Destaca por su eficacia en el dominio de pleitos y el trato personalizado al cliente, al cual considera la base de la confianza dentro de un proceso judicial. Este gabinete jurídico presta asesoría a sus clientes desde 1989. Por ello, es una buena opción profesional para solucionar posibles problemas que puedan surgir en un contrato de Arras.

En la actualidad cuenta con sedes en Madrid, Jaén, Málaga, Almería y Granada, pero también tiene presencia en internet a través de su página web, en la que sus clientes podrán tener su primera consulta gratuita, ya que Peraltalaw se encuentra celebrando sus treinta años de vida. Contar con este tipo de especialista garantiza conseguir las mejores soluciones para diferentes problemas legales, sobre todo en el mundo de la compraventa.

En definitiva, tener un equipo de abogados totalmente capacitados puede ayudar a solucionar los problemas de muchas personas que se encuentran inmersas en una serie de cuestiones legales por causa del desconocimiento.



