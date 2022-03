Dicopt permite curar el ojo vago en niños a través de juegos de realidad virtual Emprendedores de Hoy

La ambliopía, también conocida como ojo vago, es una anomalía visual que afecta a muchas personas, sobre todo durante la etapa infantil. A lo largo de los años se han desarrollado diferentes terapias para tratar de curar el ojo vago, e incluso hay cirugías para corregirlo. Sin embargo, con el gran avance que ha tenido la tecnología durante la última década, nuevas alternativas muy prometedoras han salido a la luz.

Una de ellas es la terapia visual para curar el ojo vago basada en la realidad virtual o realidad aumentada para curar la ambliopía, una tecnología que de hecho ya está disponible y que tiene por nombre Dicopt.

Curar el ojo vago o la ambliopía infantil a través de la realidad virtual La start-up V-Visión ha sido la firma responsable de la creación de Dicopt, su primer producto desarrollado para corregir el ojo vago en niños a través de juegos en realidad aumentada. Se trata de una terapia visual tecnológica que busca, por un lado, ofrecer nuevas alternativas para tratar esta anomalía y, por otro, evitar que toda la recuperación del niño recaiga únicamente en terapias como la del parche. Los juegos que se proyectan en realidad virtual en el paciente están desarrollados de tal manera que al ojo ambliope se le muestre la parte del videojuego que sea más dinámica, al contrario del ojo dominante, que solo verá la parte más estática. El objetivo es que ambos ojos trabajen en conjunto y que de esta manera se estimule y se mejore tanto la agudeza visual como también la visión binocular.

¿Cuáles son las ventajas de la terapia con realidad virtual para tratar la ambliopía? Para tratar el ojo vago es indispensable que ambos ojos trabajen en conjunto, estimulando la visión binocular. Esto es algo que no puede lograrse con el parche, ya que en este tipo de terapias se inhabilita el ojo dominante, haciendo trabajar solo al ojo ambliope. No obstante, el entrenamiento que ofrece Dicopt busca complementar el uso del parche, entrenando la visión binocular a través de juegos en realidad virtual dicóptica. Esto puede reducir considerablemente el tiempoen que el niño deba utilizar el parche, e incluso prescindir de él para ir a la escuela. Además, es una terapia que capta la atención del niño, es entretenida y hace que se comprometa más con el tratamiento, acelerando los resultados.

Dicopt es un producto que si bien es novedoso, ya se encuentra registrado como producto sanitario e incluso cuenta con el certificado CE que permite su comercialización. Para utilizarlo únicamente hay que descargar la app en un dispositivo móvil, la cual se sincronizará con las gafas de realidad virtual y con esto ya se podrá llevar a cabo la terapia. Además, al poder instalarse en un smartphone, permite que pueda realizarse en cualquier lugar y en cualquier momento. De esta forma, a través de Dicopt, los niños podrán curar el ojo vago haciendo lo que mejor saben hacer: jugar.



