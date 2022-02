Los tratamientos y servicios de calidad de la clínica FisioClinics Palma Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de febrero de 2022, 10:28 h (CET)

La fisioterapia es una disciplina de la ciencia de la salud que trata lesiones físicas con ejercicios y el uso de instrumentos que produzcan calor, frío o electricidad.

En Palma de Mallorca una de las mejores alternativas para iniciar una recuperación física completa después de haber sufrido una lesión es FisioClinics Palma, un centro de salud que no solo quiere implementar un tratamiento de fisioterapia en sus pacientes, sino que también se preocupa por hacer un verdadero enfoque Bio-Psico-Social.

Los profesionales que trabajan en este centro de fisioterapia afirman que el paciente es un sujeto activo y responsable de su propia mejora y que para entender ese proceso tendrá siempre el acompañamiento de los fisioterapeutas de FisioClinics.

Los tipos de tratamientos de fisioterapia en FisioClinics Palma En FisioClinics ofrecen diferentes opciones de tratamiento de fisioterapia que se adecúan a las necesidades de cada paciente. Entre estas se encuentra el ejercicio terapéutico, los masajes fisioterapeúticos, drenaje linfático manual, fisioterapia respiratoria, pilates terapéutico, gimnasia hipopresiva, movilización nerviosa y punción seca, entre otros. Estos procedimientos son desarrollados por fisioterapeutas experimentados que se han capacitado en temas como la fisioterapia deportiva, fisioterapia musculoesquelética, fisioterapia uroginecológica, fisioterapia pediátrica, y osteopatía cráneo-sacral y estructural.

Si hay pacientes que, por sus condiciones físicas, no tienen manera de trasladarse hasta las instalaciones de FisioClinics Palma de Mallorca, los profesionales de esta área de la salud pueden prestar su servicio a domicilio en el hogar o la oficina. Asimismo, FisioClinics tiene a disposición de los usuarios aparatos de última tecnología para que el manejo del dolor y otras molestias sea más efectivo.

Clínica reconocida positivamente Son múltiples los comentarios positivos sobre los tratamientos usados en fisioterapia que se encuentran en las redes sociales de FisioClinics Palma. Uno de los aspectos que más resaltan los pacientes es la calidad del servicio y el trato humano que reciben por parte del equipo de fisioterapeutas.

Además, los clientes destacan el tratamiento con terapia manual desarrollado por estos especialistas tanto en la clínica como en los hogares y recalcan que complementan con éxito este procedimiento tradicional con aparatos como ecógrafos y dispositivos de terapia de ondas de choque para tratar cada tipo de dolor o lesión.

La gente también resalta de FisioClinics Palma que es una empresa que cumple con todos los protocolos de bioseguridad y maneja un amplio horario para la atención de pacientes. En resumidas cuentas, hay tratamientos en fisioterapia de calidad y profesionales cualificados que hacen que FisioClinics Palma sea un lugar muy recomendado.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.