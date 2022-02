Comprar naranjas directamente al agricultor, en la Finca El Carraixet Emprendedores de Hoy

viernes, 25 de febrero de 2022, 09:14 h (CET)

Las naranjas se establecen como una de las frutas que más se consumen en España, debido a que este es el país que más produce esta fruta en toda Europa.

Este fruto se caracteriza por su alto contenido de vitamina C, por ser un gran antioxidante natural gracias a su elevado nivel de carotenoides que favorece el funcionamiento del sistema inmune, y por aportar ácido fólico al cuerpo.

Por todo esto, es recomendable tener siempre en casa. La tecnología de hoy en día lo hace más fácil, ya que la Finca El Carraixet dispone de una tienda en su página web desde donde se pueden comprar naranjas directamente al agricultor, haciéndolas llegar al domicilio de los clientes en 24 horas.

Naranjas directamente de las manos del agricultor La Comunidad Valenciana es reconocida por su histórica tradición de cultivo de naranjas. Los agricultores que forman parte de la Finca El Carraixet siempre se encuentran dispuestos a recolectar las frutas cuando reciben los pedidos, por ello, en el despacho se garantiza que los productos van directamente de las manos del agricultor a los hogares de los clientes, frescos y con excelente calidad. Las naranjas son 100 % naturales, permaneciendo en los árboles hasta el momento en que se recogen para el envío. Todas cumplen su proceso de maduración de forma natural y no en cámaras de refrigeración, como ocurre en las producciones de otras empresas.

Tener naranjas en casa siempre es considerada una buena inversión, ya que son frutas de larga conservación y es mejor su adquisición por paquetes, además, los grandes aportes que hacen a la salud las hace indispensables para el consumo diario.

Naranjas y mandarinas frescas y de calidad La ubicación de la Finca El Carraixet es una zona privilegiada que se encuentra en el pie de una montaña, cuyas condiciones son las ideales para los cultivos de los árboles de naranjos, ya que en invierno las temperaturas oscilan los 5 °C, siendo las adecuadas para la su maduración, por ello, no es necesario recurrir al uso de las cámaras de refrigeración.

Las naranjas de esta finca se han caracterizado por ser un producto fresco y de gran calidad, poniendo en práctica las técnicas de agricultura de forma sostenible y responsable con el medioambiente, convirtiéndolos en referentes en este sector.

Las naranjas y mandarinas que distribuye esta finca llegan a los hogares de sus clientes de la forma más saludable posible. A través de su página web, pueden realizarse los pedidos de naranjas o mandarinas disponibles por temporada y en 24 horas será entregado en el domicilio que el cliente desee.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.