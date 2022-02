¿Por qué es importante contar con un abogado especializado en reclamación por accidentes de tráfico para ganar un juicio? Tráficoayuda Emprendedores de Hoy

Cuando tiene lugar un accidente de tráfico, en la mayoría de los casos surgen dudas acerca de cómo avanzar legalmente para cubrir la atención médica necesaria. En principio, la primera opción es acudir a la aseguradora en busca de una indemnización. Sin embargo, este tipo de empresas podrían velar por sus intereses propios y como resultado se pueden obtener condiciones desfavorables para el afectado.

Una solución a esta problemática es contar con asesoría y orientación adecuada e inmediata. Tráficoayuda es una empresa con el conocimiento y experiencia necesarios para atender y prestar asesoría en casos de accidentes de tráfico, donde existan daños a personas, especialmente fallecimientos y lesionados. Con más de 30 años de experiencia en el sector, su asistencia legal ya se extiende por toda Europa. Su equipo, formado por abogados de accidentes de tráfico, está plenamente capacitado y preparado para atender cualquier contingencia en el área, lo que le ha permitido una resolución de juicios a su favor del 99,9 % de los casos entablados con las diferentes aseguradoras.

Las aseguradoras en el proceso de indemnización por un accidente de tráfico Existen varias empresas aseguradoras que trabajan en función de sus propios intereses y no por los del cliente. El financiamiento de las indemnizaciones que corresponden lo calculan con base a sus criterios y no en consideración a las normas establecidas.

Si se deja a criterio de las aseguradoras, sin buscar participación y opinión de otros, se corre el riesgo de percibir una suma de dinero inferior a la que realmente corresponde, tanto por lesiones como por daños materiales. En este escenario, el cliente se vuelve vulnerable ante la compañía de seguros, ya que los abogados de la aseguradora representan a la propia empresa y no al comprador de la póliza.

Contratar abogados de accidentes de tráfico como solución Después de sufrir un accidente de tráfico, las lesiones tanto físicas como psicológicas que puede experimentar el afectado, así como el desconocimiento, en muchos casos, de los trámites a realizar para solventar la situación, pueden dificultar la toma de las decisiones más apropiadas en su propio beneficio.

Tráficoayuda pone a disposición a sus abogados independientes especialistas en responsabilidad civil y conocedores del Baremo de Tráfico, que se han dedicado por más de 25 años a resolver litigios relacionados con accidentes de tráfico. Su equipo se encuentra en disposición de atender y defender los intereses del cliente, con la garantía de resolver satisfactoriamente los casos contratados. De esta forma, los usuarios encuentran en el equipo de Tráficoayuda el aliado perfecto en el momento en el que más lo necesitan.



