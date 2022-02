La importancia de tener presencia en internet a través de una página web, por Angal Informática Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de febrero de 2022, 15:20 h (CET)

A diario, se llevan a cabo más de 3.500 millones de búsquedas en Google. Por ello, disponer de una página con un buen diseño web es fundamental para cualquier negocio o emprendimiento.

Angal Informática entiende la importancia que tiene la presencia en internet, por lo que se centra en la creación de webs y posicionamiento SEO con las herramientas y técnicas más actualizadas, incrementando el tráfico de visitas y aumentando las ventas de cualquier empresa.

¿Por qué es importante tener presencia virtual con una página web? Según el Informe Digital del 2021 de Hootsuite y We Are Social, se estima que al menos el 60% de la población mundial usa internet a diario. Además, el 21% de los individuos realiza compras virtuales. Con este panorama, se evidencia el alcance que puede tener el comercio virtual, ya sea una marca, un emprendimiento, un servicio o un proyecto, las páginas web se posicionan entre las herramientas de marketing más efectivas para el crecimiento orgánico.

Por una parte, permite a los negocios mostrar sus productos a potenciales clientes, sin importar que estos estén fuera de los límites geográficos, lo que estimula las exportaciones. Asimismo, las páginas crean confianza entre el comprador y el dueño del e-commerce, por lo que atraerán a más personas, facilitarán la comunicación y aumentarán las ventas.

La trayectoria de Angal Informática Un buen diseño puede marcar la diferencia entre una página web sencilla, fácil de entender y con un flujo de personas alto a una que no atraiga a muchas personas. Al respecto, la optimización y la creatividad son dos factores imprescindibles que pueden ser proporcionados por Angal Informática. La empresa brinda desde el año 2004 un servicio de diseño web, SEO y marketing online a todos los clientes. De esta forma, se encargan de crear o actualizar cualquier sitio web y posicionarlo entre las primeras búsquedas.

Son expertos en el diseño de páginas web con WordPress y de tiendas online con Woocommerce y Prestashop y se ocupan también del desarrollo de aplicaciones y programas hechos a la medida del cliente.

Angal Informática también se dedica a la creación de campañas por medio de anuncios para optimizar el posicionamiento web, mantenimiento y análisis, entre otros servicios. Su filosofía se centra en adaptarse a las necesidades del cliente y cumplir sus expectativas, a través de un equipo profesional de desarrolladores con vasta experiencia.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.