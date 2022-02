MyRentalHost Business, una solución completa de alojamiento y servicios para empresas

En el mundo de los negocios es frecuente que una empresa destine a alguno de sus empleados o estudiantes a otra ciudad para asistir a algún evento o para iniciar el desarrollo de un negocio.

Esas estancias suelen ser por mínimo un mes o incluso por varios meses, pero no son definitivas y necesitan una solución habitacional rápida y de excelente nivel. Básicamente, un piso tiene que tener todo para que este tipo de usuario llegue con su maleta y esté todo listo sin preocuparse por nada.

En este sentido, MyRentalHost, empresa especializada en la gestión integral de departamentos turísticos, cuenta con una división llamada MyRentalHost Business, que ofrece soluciones completas para ejecutivos y estudiantes que deben alojarse rápidamente en Barcelona y alrededores.

MyRentalHost Business todo lo que los ejecutivos y estudiantes necesitan para una estancia perfecta MyRentalHost Business cuenta con una variedad de servicios que marcan la diferencia. Primero con una experiencia de más de 13 años en el mercado y un equipo que sabe como tratar a los huéspedes con un trato muy cercano. “Nosotros trabajamos en empresas muy grandes y sabemos lo estresante que es para un ejecutivo (o estudiante) mudarse a otro país, casi siempre este servicio lo hacen inmobiliarias que alquilan y venden apartamento, pero el servicio que tienen a esta gente es muy limitado” comenta Agustin Villafañe, CEO de MyRentalHost y agrega “yo he vivido en carne propia cuando tuve que irme a vivir en otro país por trabajo que el servicio de estas inmobiliarias eran muy malo y me sentía totalmente desprotegido si algo pasaba en el piso, es por eso que creamos esta división para ofrecerles a estos expats un servicio como se merecen y como me hubiese gustado tener cuando me tuve que mudar de país por trabajo“.

Entre los servicios que ofrece MyRentalHost Business se puede destacar el servicio de transfers las 24h, asistencia personalizada por WhastApp en todo momento. Los apartamentos cuentan con lo último en tecnología para trabajar telemáticamente con todo el confort que necesita (Smart TV con todas las apps, televisión internacional, domótica, etc.) para que a la hora de relajarse se sienta como en su casa.

También cuentan con food shopping a demanda, por lo que los huéspedes pueden tener el frigorífico lleno con los productos que deseen sin tener que ir al supermercado o directamente pedir comida preparada a los restaurantes de la ciudad.

Asimismo, cuando quieran salir, el equipo de MyRentalHost Business se encargará de las reservas en todo tipo de locales gastronómicos y cualquier cosa que se necesite. También se provee un servicio de compra de regalos, para que cuando los huéspedes vuelvan a sus destinos y sorprendan a sus seres queridos. Los servicios de alquiler de apartamentos para esta gente también incluyen el servicio de lavandería, la limpieza del lugar, peluquería y hasta sesión de masajes.

La empresa premiada que más sabe de alquileres temporales La empresa MyRentalHost tiene sede en Barcelona y pronto abrirá oficinas en Madrid, es líder en el mercado de alquileres turísticos y temporales y desde hace más de 13 años que se ocupa de la gestión integral de apartamentos, brindando a los propietarios la mayor tranquilidad y rentabilidad posible. La firma se encarga de preparar los pisos para luego darlos de alta en los principales sitios web del sector. Por su servicio de excelencia fue distinguida en los Global Hospitality Awards de Lux Life como la “Mejor empresa de alquiler de apartamentos de Barcelona”.

Tanto en los servicios para turistas como en los destinados a empresas de la línea MyRentalHost Business, todo el esfuerzo y dedicación de la compañía está puesto en función del confort del cliente y el beneficio del propietario.