Los síntomas del síndrome premenstrual y cómo combatirlos de la mano de TYME Naturals

jueves, 24 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

En la actualidad, las personas viven rutinas muy agitadas que no contemplan las pausas.

En el caso de las mujeres, además de enfrentarse al estrés diario, mensualmente deben pasar por los síntomas del síndrome premenstrual. Estos pueden incluir calambres, acné hormonal, cambios de humor o dolores de cabeza, entre otros. Aunque existen medicamentos, muchas veces no son suficientemente efectivos para proporcionar bienestar. Es por ello que la empresa TYME Naturals ha creado una fórmula basada en ingredientes naturales y veganos, que acompaña a las mujeres en su ciclo menstrual.

Los síntomas del síndrome premenstrual Tres de cada cuatro mujeres experimentan el síndrome premenstrual cada mes, de acuerdo a la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Este se presenta 2 semanas antes de la menstruación con una amplia variedad de síntomas emocionales, conductuales y físicos que pueden o no ser consistentes en cada cuerpo. La sintomatología más común abarca calambres o cólicos, los cuales suelen ser los más molestos y dolorosos, sensibilidad en los senos, fatiga, irritabilidad, acné hormonal, irregularidades intestinales y antojos. Otro de los síntomas es el cambio de humor, el cual puede ser un inconveniente en la rutina diaria.

Aunque estos síntomas son parte de un proceso natural del cuerpo femenino, en algunos casos, el dolor físico y los cambios emocionales pueden ser graves, incluso se puede llegar a padecer el trastorno disfórico premenstrual o TDPM. Los síntomas de este son principalmente depresión y cambios de humor intensos que pueden resultar en ansiedad, agobio y desconcentración.

Combatir el SPM con una fórmula natural Las mujeres que presentan el síndrome premenstrual deben recurrir a medicamentos como el ibuprofeno y otros antiinflamatorios para aliviar los síntomas y otras prefieren remedios naturales para poder superar estos días. Por ejemplo, para el dolor de vientre o calambres se recomienda aplicar compresas calientes. Los tés de hierba buena, manzanilla y valeriana también son útiles para aliviar los síntomas estomacales, además de calmar la ansiedad y el estrés.

Sin embargo, no siempre hay tiempo suficiente para preparar estos remedios naturales. Por eso, TYME Naturals ha creado un complemento vitamínico que reúne todo lo necesario para tratar el síndrome. Sus ingredientes son la chasteberry, que reduce el acné y los cambios de humor; el Dong Quai, que calma los cólicos y alivia la ansiedad; el bálsamo de limón que colabora en la misma tarea; y finalmente la vitamina B6, que reduce los cambios de humor y los antojos.

La empresa se encarga de proporcionar alivio en presentaciones prácticas y cómodas, ya que los ingredientes mencionados vienen concentrados en unas pequeñas gomitas 100% veganas y de agradable sabor.



