Las curiosidades del libro de Paul Aley, establecer un plan de acción para diseñar la vida como uno quiere

jueves, 24 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

La rutina, el estrés y las obligaciones pueden marcar una realidad en la que priman el disconfort e incluso a veces la angustia. Esto se debe a que es habitual que en algún momento una persona sienta que ha perdido cierto control sobre su vida.

Con el propósito de ser una fuente de inspiración, Paul Aley, escritor y experto en Ciencias del Comportamiento, lanzó el libro El Secreto de los Seis Portadores, que está catalogado como una novela de autoayuda.

Según el autor, lo que se busca no es decirle a la gente cómo tiene que vivir, sino contar una historia para despertar emociones en el lector y de esa manera transmitirle conceptos que le sirvan para trazar un plan de acción personal. Paul Aley es, además, coach PNL (Programación Neurolingüística) y emprendedor.

Una historia que fomenta la motivación personal El Secreto de los Seis Portadores parte de una premisa en la que existen seis cinturones especiales en el mundo que han sido destinados a seis niños cuyas vidas son desafiantes. El desarrollo de los personajes, que provienen de distintas culturas, permite una conexión con el lector porque, al igual que todo el mundo, atraviesan momentos de alegría y otros más difíciles; tienen sueños, pero también miedos.

A través del relato, los lectores obtendrán elementos para integrar en un plan de acción propio que les permita enfrentar sus temores y ser impermeables a las críticas. Por ejemplo, en el libro se comenta que está comprobado que las personas más felices del mundo hacen actividades que les permiten secretar mayor cantidad de neurotransmisores y hormonas de la felicidad. Este tipo de información se transmite en el libro a través de una historia que, además de ser una fuente de motivación personal, es emotiva y cautivadora.

El libro está disponible en formato físico, en digital y como audiolibro. Se consigue tanto a través de la página web del autor como en distintas tiendas online y físicas. Por medio de una suscripción gratuita en la web de Paul Aley, es posible acceder a un fragmento del relato sin coste alguno.

Paul Aley busca ser una inspiración para las personas El autor nació en Francia, pero pasó toda su infancia y adolescencia en España. Su juventud fue difícil, tanto para él como para su familia, ya que al no saber gestionar sus emociones, su personalidad era conflictiva, lo que lo llevó al fracaso escolar. Pero Paul Aley logró torcer el destino, se formó, trabajó como fisioterapeuta pediátrico y a través de su labor logró ayudar a miles de niños con deficiencias motoras.

Después de muchas lecturas y formaciones comenzó a transmitir sus enseñanzas y conocimientos. Hoy, el autor está convencido de que ha venido a este mundo para inspirar a las personas, para ayudarlas a desafiar su propia mente con el fin de que puedan pensar de una manera diferente y que sean más felices. Todo ser humano tiene un increíble potencial en su interior, solo que a veces, como le ha sucedido a Paul Aley en su vida, se necesita un plan de acción para poder desarrollarlo.



