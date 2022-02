GrinGrin Foods rompe el mito de que la comida vegetal es aburrida Emprendedores de Hoy

miércoles, 23 de febrero de 2022, 16:12 h (CET)

La comida vegetal es cada vez más elegida por muchas personas. Se trata de una comida elaborada a base de vegetales y que excluye por completo la proteína animal, es decir, las carnes rojas y blancas, los huevos, etc.

Algunos piensan que la comida vegetal es insípida y aburrida. Sin embargo, start-ups como GrinGrin están dejando claro que eso es solo un mito y que se pueden crear recetas con un alto nivel sensorial a partir de alimentos provenientes de las plantas, capaces de deleitar a los paladares más exclusivos, incluso a los de aquellos que consumen carne y pescado.

GrinGrin ofrece soluciones 100 % vegetales GrinGrin es una start-up que elabora comida brutalmente vegetal, según aseguran los propios clientes. Tiene su base logística en la ciudad de Barcelona y distribuye sus productos a través de retailers, tiendas, restaurantes, caterings, hoteles y colectividades de toda la península y Baleares. Detrás de la empresa, Ricard Puigdemont, CEO y fundador de GrinGrin Foods, lidera un equipo multicultural y diverso que comparte la pasión por la gastronomía y que se esmera día a día por crear nuevos alimentos que marquen la diferencia y que asombran a todo aquel que los prueba.

Para todos los momentos de consumo Sus opciones vegetales se adaptan a todos los gustos, desde el entrante hasta el postre, y son de rápida preparación. Por ejemplo, su línea de Burgers o de salchichas Frankfurt y Bratwurst son ideales para satisfacer a quienes aman comer a cualquier hora del día una suculenta hamburguesa o hot dog. Entre las hamburguesas vegetales, las hay de lentejas, falafel y Crispy Burger (elaborada con proteína vegetal). Entre sus opciones, está también la exquisita línea para Chis Lovers que incluye todo tipo de quesos vegetales, sin lactosa y sin gluten: cheddar, mozzarella, feta, queso ahumado, queso crema, sus famosos tequeños rellenos de queso vegetal, etc.

Para los que no se están de un buen picoteo, está la línea Finger Fud, conformada por gyozas, nuggets y sus bolitas de falafel y queso vegetal que son una auténtica explosión de sabor. Por último, para los más golosos, su línea más dulce: los Ice Grin. Deliciosos helados artesanales de fresa, chocolate, mango y turrón, entre otros.

Recetas con auténtica experiencia gastronómica Son innumerables las ideas que se pueden crear con cada uno de los productos de la familia GrinGrin, todo queda a la imaginación de cada persona. No obstante, en su página web, ofrecen una variedad de recetas 100 % vegetales y 100 % brutales que dejan a más de uno sin palabras y con mucha hambre.

Entre la variedad de recetas propuestas por parte de GrinGrin destacan: los canelones rellenos de carne vegetal, la pizza con borde de tequeños, poke bowls, el chiscake y muchas opciones más que se pueden encontrar en el apartado “Yummy” de su página web o en el punto más cercano para poder consumir sus productos en el apartado de “Grin Points”.



