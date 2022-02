Integración y producción de nuevos productos en Grip-on Emprendedores de Hoy

miércoles, 23 de febrero de 2022, 12:21 h (CET)

La industria fabricante de herramientas utiliza materiales de calidad y procesos de manufactura que deben cumplir con todos los estándares. Con más de 35 años de experiencia en el sector del diseño y fabricación de herramientas, la compañía Grip-on ha anunciado la integración y producción de nuevos productos, a raíz del acuerdo con Talleres Anzuola, una empresa fabricante y proveedora de pasadores, una alianza que permite ampliar la oferta de productos.

El acuerdo entre Grip-on y Talleres Anzuola permitirá contar con pasadores de máxima calidad Los acuerdos de cooperación entre empresas del mismo sector, pero que fabrican distintos productos, es una estrategia para incrementar su rendimiento. A partir del acuerdo definitivo de fusión con Talleres Anzuola, los clientes de Grip-on dispondrán de los mejores tipos de pasadores, hechos con aluminio, acero inoxidable y hierro.

Para lograr un proceso de integración eficiente, la empresa española implementa un trato cercano con los clientes, socios y trabajadores. El convenio incluye procesos de venta y exportación de distintos tipos de pasadores, que cumplen con las normas de calidad que certifican su rendimiento.

En el nuevo catálogo se incluyen pasadores de aleta, pasadores en forma de R, pasadores de R con doble vuelta y otros tipos como el de anilla y el pasador de centro con eje de seguridad. Cada artículo está fabricado de acuerdo con las normas ISO 9001 e ISO 14001.

Garantizado el rendimiento en distintos sectores con la nueva línea de pasadores Existen procesos industriales donde el uso de tornillos no es una opción. En estos casos, los pasadores se perfilan como una excelente alternativa por sus características de fijación mecánica desmontable. El sector de la agricultura es uno de los que más utiliza este objeto, que también se emplea en los vagones de ferrocarril, las torres de alta tensión o la industria del bricolaje.

Todos los productos contienen una garantía contra cualquier defecto en el material o el proceso de fabricación, siempre y cuando se utilicen para cumplir la función para la cual fueron diseñados. Asimismo, el personal de la empresa ofrece a los clientes un servicio integral de posventa, que cubre información adicional, consejos técnicos, visitas comerciales y formación.

Grip-on trabaja constantemente para establecer alianzas con otras marcas y brindar los mejores productos para sus clientes. El objetivo de integrarse con Talleres Anzuola es que los clientes accedan a un mecanismo de fijación que no demande mayor tiempo. Los clientes tienen la oportunidad de escoger el tipo de pasador que mejor se ajuste a sus necesidades en la plataforma online de la empresa.



