Eulogio Medina, el peluquero de famosos y deportistas mediáticos

miércoles, 23 de febrero de 2022, 10:18 h (CET)

Los cortes de pelo de Eulogio Medina se han convertido en el talismán del futbolista del Atlético Ángel Correa.

Eulogio Medina Núñez o Eu, como le llaman en su círculo de amistades, es uno de los artistas de las tijeras más valorado en el país y a nivel internacional por las caras más conocidas del deporte y la televisión.

En la actualidad, el resultado de su arte con los cortes de pelo y peinados se ha traducido en su cuenta de Instagram (@eulogiomedinanunez), que acumula una abultada cifra cerca de 40.000 seguidores. De hecho, es mediante esta misma red social por donde muchas figuras públicas se han puesto en contacto con este gran peluquero de los famosos y asesor de imagen, para que dé rienda suelta a su imaginación sobre cualquier tipo de cabello.

Peluquero de famosos y deportistas mediáticos En el mundo del deporte, es especialmente conocido entre futbolistas de Primera División y Champions League, entre los que destacan jugadores internacionales del Atlético de Madrid como Ángel Correa, Rodrigo de Paul o Jiménez.

Cuando se le pregunta a Eulogio sobre qué tipo de cabellos suele cortar a estas celebridades del deporte, destaca que “no son de pedir diseños excesivos, pero sí les gusta teñirse el cabello”, así afirma que, en el caso de Rodrigo, suele teñirlo en rubio; respecto a Correa, destaca que este lo prefiere blanco; finalmente, el cabello por el que Jiménez se decanta tiende a blanco en verano y su color natural oscuro el resto del año.

Son múltiples las anécdotas que este prestigioso peluquero relata, aunque la más reseñable sería haberse convertido en un talismán para Ángel Correa, ya que confiesa que, desde que hace año y medio empezó a cortarle el cabello al jugador, este “está cosechando una de sus mejores rachas goleadoras, llegando incluso a haber marcado ante el Valladolid uno de los goles más importantes de su carrera deportiva”. Asegura Eulogio que se trata del gol que decidió el partido que les acabaría dando el campeonato de La Liga la temporada pasada; aunque, cierto es que Eu guarda en secreto qué es lo que realmente convierte ese corte de pelo en el “peinado de la suerte”.

Peluquero de celebrities y concursantes de La Isla de las Tentaciones Tampoco se puede omitir la popularidad de Eulogio entre las caras más conocidas de los realities shows de mayor audiencia, ya que los concursantes más mediáticos eligen también ponerse en sus manos. Se trata de personajes de la Isla de las Tentaciones como Isaac “Lobo”, Julián y Manuel.

Eulogio insiste en agradecer esta fama a las redes sociales y al consejo de profesionales como su amigo, el mánager de famosos Mario Castillo, de Intermanager, quien le aconsejó cómo trabajar esa faceta de comunicación.

Otra de las figuras que menciona es la de Pedro Tejero, mánager de artistas, que, tras quedar encantado con su corte de pelo, le derivó a su salón multitud de caras conocidas.

A pesar de que Eulogio no pararía de confiar nombres de personajes conocidos, finalmente se abre al decir que se siente “especialmente orgulloso de poder cortar el pelo a un grandísimo estilista de Telecinco como es Manuel Zamorano”, lo que, además, acaba convirtiendo a Eu en peluquero y asesor de imagen de estilistas.

Su propia academia de peluquería Todo este trabajo no es fruto ni de la casualidad ni de un día. Ahora, a sus 45 años, Eulogio recuerda que empezó a cortar el pelo a los 5 años de edad, lo que le llevó a desarrollar esta pasión hasta el punto de dedicarse también a la formación de profesionales desde 2007. A raíz de esto, abrió su propia academia de peluquería en su ciudad, Córdoba, desde donde viaja por toda España y por todo el mundo, consiguiendo que infinidad de famosos luzcan sus peinados.

Hoy en día, también se dedica a formar a profesionales en la provincia de Toledo y valora la posibilidad de abrir un nuevo centro en la capital de España.

Si se le pregunta a Eulogio sobre cuál es su especialidad, responde: “Aunque mi especialidad es el color, los diseños y el fade, me siento un profesional muy versátil gracias a mi experiencia, ya que también me desenvuelvo bien en pelos largos, medios y cortos”.



