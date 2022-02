Ei2Value, gestores de calidad Emprendedores de Hoy

Los fondos de inversión son espacios utilizados para acumular el dinero de diferentes inversores para invertirlo conjuntamente. Los fondos se destinan en otros activos financieros como bonos o acciones de compañías para generar rentabilidad.

En medio de una época de crisis, asegurar el dinero es importante para garantizar buenas condiciones en el futuro. El fondo de inversión Ei2Value cuenta con gestores de calidad que brindan la confianza necesaria para que los clientes inviertan sin preocupación.

Ei2Value cuenta con los mejores gestores para garantizar rentabilidad en momentos difíciles Los difíciles momentos ocurridos en la actualidad requieren procedimientos seguros que garanticen rentabilidades históricas. El fondo de Ei2Value cuenta con 3 de los mejores gestores del mundo: Warren Buffet, Francisco García Paramés y Álvaro Guzmán. Durante años, los 3 demostraron su solvencia en cada ejecución.

Warren Buffet es uno de los inversores más mediáticos de la historia. En su carrera como gestor, acumula un 23 % de rentabilidad media anual desde sus inicios, en 1955, cuando gestionó por primera vez un capital familiar. El aspecto que más resalta es su extenso período de buenos retornos, que lo han convertido en el sexto hombre más rico del mundo en la actualidad.

Pese a cumplir 91 años, el inversor estadounidense es director ejecutivo de Berkshire Hathaway. Cada año, durante la junta de accionistas brinda consejos sobre política monetaria y sus expectativas sobre el futuro del sector. Teniendo en cuenta estas consideraciones, que Ei2 Value sea el único fondo que trabaje conjuntamente con Buffet es una garantía adicional.

El fondo de Ei2Value aplica un análisis detallado para asegurar el retorno de una inversión Para empezar, las compañías elegidas por el fondo cuentan con elevados Retornos sobre Capital Empleado (ROCE). En todo momento, el equipo de gestores vela por los intereses de los accionistas. La misión de la empresa es aprovechar las ineficiencias a corto plazo entre precio y valor, con el objetivo de maximizar el retorno de una inversión.

Las inversiones se realizan en compañías de calidad, que mantienen buenos negocios sostenibles en el tiempo y ventajas competitivas en relación con otras del mismo sector. Los análisis previos sirven para disminuir las posibilidades de sufrir pérdidas permanentes.

Asimismo, utilizan la filosofía del value investing o inversión en valor, promulgada por Warren Buffet. La estrategia consiste en adquirir valores de gran calidad a precios bajos, para que el tiempo genere una rentabilidad superior a la que existe en el mercado.

Los momentos de crisis demandan de valores seguros que garanticen rentabilidad a futuro. Por ello, contratar con el fondo de Ei2Value garantiza que cada movimiento sea realizado por un equipo de gestores de calidad que acumula gran éxito a lo largo de la historia.



